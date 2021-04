VCK U.19 quốc gia: An Giang hạ Đồng Tháp trong loạt sút luân lưu

Tường thuật

Mưa lớn trên sân Bình Dương đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận tứ kết 4 trong khuôn khổ VCK U.19 quốc gia 2021 giữa U.19 Đồng Tháp và U.19 An Giang.

Mặc dù thời tiết khiến cho U.19 Đồng Tháp không thể thi triển được lối chơi kỹ thuật sở trường nhưng nhìn chung đội bóng của cựu tiền đạo Phan Thanh Bình vẫn kiểm soát thế trận và chơi lấn lướt so với đối thủ. Trong hiệp 1, đội bóng xứ sen hồng đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các cầu thủ không thể tận dụng để chuyển hoá thành bàn thắng, phần lớn cũng bị do sân trơn bóng ướt.

Trong khi đó, U.19 An Giang không cho thấy họ có sự thay đổi nào về mặt chiến thuật. Đội bóng này chơi y hệt như cách đã giúp họ lọt vào tứ kết. U.19 An Giang để cho đối thủ mặc sức tấn công và chờ cơ hội phản công nhanh với sự nhanh nhẹn của tiền đạo cắm Bùi Vĩ Hào. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được tạo ra.

Đầu hiệp 2, trời đã ngớt mưa. U.19 Đồng Tháp tận dụng rất tốt cơ hội từ các tình huống cố định để khai thông thế bế tắc. Phút 51, từ chấm đá phạt ở khoảng cách hơn 20 mét, đội trưởng Trần Long Hải đã vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, đưa bóng đi vào góc cao để mở tỷ số cho U.19 Đồng Tháp. Phút 61, đội bóng của HLV Bùi Văn Đông lại tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ chấm đá phạt. Người lập công lại là đội trưởng Trần Long Hải.

Chỉ 2 phút sau, từ pha đi bóng bên cánh trái, Thái Văn Thảo sút bóng vào góc hẹp khiến thủ môn của U.19 Đồng Tháp bất ngờ và chỉ biết đứng nhìn, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho U.19 An Giang. Phút 79, từ cút sút xa dội xà ngang của đồng đội, Võ Nhất Huy băng vào đánh đầu bồi để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 2-2, U.19 Đồng Tháp và U.19 An Giang bước vào loạt đá luân lưu. U.19 Đồng Tháp đã nhận thất bại trước U.19 An Giang với tỷ số 2-4 trên chấm 11 mét. Như vậy, U.19 An Giang sẽ đối đầu với U.19 PVF ở trận bán kết.