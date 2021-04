Vòng chung kết U.19 quốc gia: Cuộc chiến cân não U.19 An Giang với Sài Gòn FC

U.19 An Giang chỉ cần hòa U.19 Sài Gòn FC là có vé vào tứ kết bất chấp kết quả trận cùng giờ còn lại. Trong khi đó Sài Gòn FC quyết thắng để tự định đoạt tấm vé cho riêng mình bởi nếu hòa họ phải mong U.19 Hà Nội thắng Quảng Nam đồng thời tìm kiếm cơ hội mong manh ở tấm vé dành cho đội hạng ba có thành tích tốt.

U.19 An Giang cần trận hòa trước Sài Gòn FC

U.19 An Giang được đánh giá chỉ nhỉnh hơn 1 chút so Sài Gòn FC nhờ lối chơi gắn kết dựa trên nền tảng thể lực khá tốt. Tuy nhiên Sài Gòn FC cũng thể hiện được khả năng triển vọng khi hòa được Hà Nội FC lẫn Quảng Nam. Nếu thi đấu tập trung lẫn may mắn hơn, Sài Gòn FC mới là đội dẫn đầu bảng B bởi cả 2 trận trước họ đều dẫn bàn nhưng để đối thủ gỡ hòa đáng tiếc.