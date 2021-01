Vì sao tuyển thủ từng dự U.20 World Cup bị HAGL lãng quên?

V-League 2021 đã cận kề. Cho đến thời điểm này, HAGL đã chốt danh sách chính thức những cầu thủ sẽ cùng đội bóng phố núi chinh chiến trong mùa giải mới. Và chắc chắn rằng, chàng tiền vệ tài năng Lương Hoàng Nam không nằm trong kế hoạch của đội chủ sân Pleiku. HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Về trường hợp của Lương Hoàng Nam, cầu thủ này không nằm trong kế hoạch của đội bóng trong mùa giải 2021".

Lương Hoàng Nam sinh năm 1997, anh từng được đánh giá là cầu thủ đầy triển vọng của lò đào tạo HAGL. Tiền vệ 24 tuổi này nổi bật khi sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng chơi bóng thông minh và tư duy chiến thuật sắc bén. Hoàng Nam từng là "trò cưng" của HLV Hoàng Anh Tuấn trong màu áo U.19 Việt Nam. Cầu thủ quê Đắk Lắk cũng được xem là nhân tố chính giúp U.19 Việt Nam có thành tích tốt ở VCK U.19 châu Á và tiếp tục cùng U.20 Việt Nam chinh chiến ở đấu trường U.20 World Cup 2017. Tại sân chơi đẳng cấp quốc tế của các cầu thủ trẻ, Lương Hoàng Nam đã vượt qua nhiều đồng đội khác để chiếm được một vị trí chính thức trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Lương Hoàng Nam từng là trụ cột của U.19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn Chụp màn hình

Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, cựu HLV trưởng U.19 Việt Nam - ông Hoàng Anh Tuấn đánh giá: "Lương Hoàng Nam là một cầu thủ có tư duy về mặt chiến thuật rất là tốt. Chúng ta từng thấy Lương Hoàng Nam chơi bóng rất kỹ thuật. Không phải đơn giản mà Lương Hoàng Nam có mặt trong đội hình dự U.20 World Cup. Hoàng Nam đã từng thi đấu ở những đội ở những đội bóng chuyên nghiệp như Hải Phòng, Long An. Điều này chứng tỏ Lương Hoàng Nam là cầu thủ có chuyên môn".

Với lối đá kỹ thuật và tư duy chơi bóng thông minh, Hoàng Nam cũng từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách của U.22 và U.23 Việt Nam. Nhược điểm lớn nhất của Lương Hoàng Nam chính là thể hình. Anh chỉ cao vỏn vẹn khoảng 1m60, một chiều cao quá khiêm tốn. Ở bóng đá trẻ, tố chất kỹ thuật có thể được ưu tiên nhưng khi lên chơi ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp thì khác. Lương Hoàng Nam chia sẻ: "Bóng đá hiện đại cũng rất cần đến thể hình, sức khỏe và đó cũng chính là điểm yếu của mình. Nhưng mà mình nghĩ đó không phải là cái quyết định tất cả. Mình sẽ dùng những điểm mạnh để bù lại cho những điểm yếu đó".

Lương Hoàng Nam: từ tiền vệ tài năng dự World Cup thành 'người thừa' ở HAGL

Dù sinh năm 1997 nhưng năm 2015, Hoàng Nam đã được đôn lên đội 1 HAGL cùng lứa Công Phượng , Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Xuân Trường, Đông Triều… Tuy nhiên, Lương Hoàng Nam vẫn chưa thể tìm được một chỗ đứng ở HAGL - đội bóng vốn đã có tuyến giữa quá chật chội với nhiều cầu thủ giỏi. Trong 2 mùa bóng 2015, 2016 và nửa đầu mùa 2017, anh không được ra sân phút nào. "Mình được đào tạo từ HAGL nên rất mong muốn được ở lại để cống hiến cho Gia Lai. Nhưng thực sự, ở Gia Lai vị trí của mình nhiều người giỏi quá. Nếu được tạo cơ hội để đi, trải nghiệm và tích lũy thêm kinh nghiệm rồi quay về cống hiến cho CLB thì mình nghĩ sẽ tốt hơn. Mình đá sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm, trùng với Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Việt Hưng, Ngọc Quang...nên cũng rất khó để chen chân vào", Hoàng Nam nói thêm.

Nếu ở lại HAGL, Hoàng Nam chỉ có thể mài quần trên băng ghế bị. Chính vì vậy, anh đã chọn cách ra đi để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Trong nửa cuối mùa 2017, Hoàng Nam đến Long An theo dạng cho mượn và chơi ấn tượng. Phong độ tốt của Hoàng Nam trong màu áo Long An chính là lý dó để Hải Phòng mượn anh trong 2 mùa 2018 và 2019. Tiếc rằng, số lần ra sân của cầu thủ người Đắk Lắk ở đội bóng đất cảng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Ở mùa giải 2020, tiền vệ nhỏ con này lại phải lưu lạc đến CLB Công an Nhân dân và thi đấu ở giải hạng nhì.

Lương Hoàng Nam và Phan Thanh Hậu đều là 2 cầu thủ tài năng nhưng có sự nghiệp lận đận ở HAGL Minh Trần - Vy Khánh

Cơ hội của Lương Hoàng Nam ở đội bóng đã đào tạo ra anh dường như là rất nhỏ trong tương lai gần. Nhiều khả năng, Lương Hoàng Nam sẽ tiếp tục thi đấu trong màu áo Công an Nhân dân ở giải hạng nhất trong mùa 2021. Nói về việc này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tôi nghĩ rằng việc Lương Hoàng Nam năm vừa rồi đá giải hạng nhì với Công an Nhân dân là một bước lùi. Cậu ấy đủ sức để có thể thi đấu ở những sân chơi lớn hơn như hạng nhất và thậm chí là V-League . Ở lứa của Lương Hoàng Nam có những cầu thủ rất hay nhưng cũng không được thi đấu ở HAGL, chẳng hạn như Phan Thanh Hậu. Thật ra thì sinh năm 1997 là vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để họ thể hiện khả năng của mình. Tôi hi vọng là các bạn ấy đều có thể tham gia sân chơi V-League để phát huy".