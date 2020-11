Viettel - đừng để ‘gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường’

Ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên 2000-2001, Sông Lam Nghệ An và Nam Định là hai ứng cử viên cho ngôi vị quán quân. Sau vòng đấu áp chót, đội bóng thành Nam đang dẫn đầu, hơn đội bóng xứ Nghệ 1 điểm (34 so với 33). Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở vòng đấu cuối cùng khi đội đầu bảng Nam Định đại bại với tỷ số 0-5 trên sân Thống Nhất trước đội chủ nhà Cảng Sài Gòn. Trong khi đó Sông Lam Nghệ An đã vượt qua Công An TP.HCM với tỷ số sát nút 4-3 trên sân Vinh để đăng quang ngôi vô địch năm đó.

Tại V-League 2012, cho đến sau vòng đấu áp chót, Hà Nội T&T đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 1 điểm so với hai đội bóng xếp sau là Sài Gòn Xuân Thành và SHB.Đà Nẵng (46 so với 45). Thế nhưng cuối cùng đội bóng Thủ đô đã ‘đánh rơi’ chức vô địch khi bị Sài Gòn Xuân Thành cầm chân trên sân Thống Nhất, trong khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, SHB.Đà Nẵng đã đánh bại V.Ninh Bình với tỷ số 3-1 để bất ngờ bước lên ngôi vị số 1 của bóng đá Việt Nam (chung cuộc giành được 48 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội T&T 1 điểm).

Gần đây nhất ở mùa giải 2017, sau vòng đấu áp chót, cả Hà Nội, Quảng Nam và Thanh Hóa đều cùng giành được 45 điểm nhưng Hà Nội chiếm vị trí số 1 do hơn kết quả đối đầu so với 2 đội bóng còn lại. Chỉ cần đánh bại Than Quảng Ninh , Hà Nội sẽ bảo vệ thành công ngôi vương mà không cần quan tâm đến kết quả các trận đấu còn lại. Thế nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể làm được điều đó. Màn rượt đuổi tỷ số khó tin trên sân Cẩm Phả cùng với đội chủ nhà Than Quảng Ninh (8 bàn thắng chia đều cho 2 đội) đã khiến Hà Nội chỉ có thêm được 1 điểm và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Bởi ở 2 trận đấu diễn ra cùng giờ, Thanh Hóa và Quảng Nam đều giành được trọn vẹn 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An và TP. HCM để chia nhau 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng chung cuộc.