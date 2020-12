Viettel vô địch U.21 quốc gia, Thạch Bảo Khanh làm nên lịch sử

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, các cầu thủ Viettel đã giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở chung kết diễn ra hôm qua trên sân 19 Tháng 8 (Nha Trang).

Dự khán lễ bế mạc, cổ vũ trận chung kết có: Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF; thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an...

Trong lần đầu dẫn dắt U.21 Viettel, HLV Thạch Bảo Khanh may mắn có trong tay dàn sao trẻ vào độ chín sự nghiệp và đạt phong độ tốt như Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Xuân Kiên, Mạnh Cường... Ở chung kết, bộ ba Danh Trung - Hữu Thắng - Tiến Anh chơi đầy ăn ý, khai thác hiệu quả bên cánh trái khiến hàng phòng ngự SLNA liên tục chao đảo. Cũng từ tình huống tấn công bên cánh này, Viettel có bàn mở tỷ số ở phút 20 do công Nguyễn Sỹ Chiến với cú sút quyết đoán làm tung lưới thủ môn Thành Huy. Dẫn bàn nhưng các cầu thủ Viettel không co về phòng ngự mà duy trì sức ép để “lấy tấn công làm phòng thủ”. Lối chơi hợp lý mà HLV Thạch Bảo Khanh đưa ra khiến các cầu thủ SLNA vào thế chống đỡ, nỗ lực tấn công cũng không hiệu quả nên đành chấp nhận thua cuộc 0-1.