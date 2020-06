“Vỡ sân” Hà Tĩnh, trọng tài phải dừng trận đấu 15 phút

Cách đây ít ngày, Ban tổ chức sân Thiên Trường đã bị Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả xuống khu vực sân thi đấu; ném nhiều chai nước xuống sân trong trận đấu giữa CLB Dược Nam Hà Nam Định và CLB Viettel tại vòng 3 V-League 2020 ngày 5.6. Chắc chắn Ban tổ chức sân Hà Tĩnh sẽ phải nhận án phạt với mức nặng hơn từ Ban kỷ luật VFF vì không đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội.