Vòng 4 V-League: SLNA liệu có xóa được dớp 4 năm không thắng Than Quảng Ninh?

Tuy nhiên đây xem ra không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với đội chủ nhà. Bởi trong thời gian gần đây, đội bóng xứ Nghệ luôn gặp khó khăn trong các cuộc đối đầu với đội bóng đất Mỏ.

Lần gần đây nhất Sông Lam Nghệ An đánh bại được Than Quảng Ninh là ở mùa giải 2016. Khi đó trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của lượt về V-League 2016, đội bóng xứ Nghệ với lợi thế sân nhà đã thắng đậm đội bóng đất Mỏ với tỷ số 4-0 nhờ các pha lập công của Phi Sơn, Salia và một cú đúp của Hồ Tuấn Tài.

Kể từ sau lần đó trở đi, Sông Lam Nghệ An không thắng nổi Than Quảng Ninh một trận nào, cho dù là thi đấu trên sân Vinh hay trên sân Cẩm Phả.

Ở mùa giải 2017, hai đội thủ hòa nhau với tỷ số 1-1 trên sân Vinh. Còn trên sân Cẩm Phả, đội bóng đất Mỏ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền vệ Vũ Minh Tuấn.

Trong cả 2 lần chạm trán nhau ở mùa giải 2018, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh đều kết thúc với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội.

SLNA cần tỉnh táo ở hàng thủ không nến để dính thẻ như 2 trận đầu tiên làm mất người Khả Hòa

Kết quả bất phân thắng bại giữa hai đội một lần nữa được lặp lại ở mùa giải 2019. Trên sân Vinh cũng như trên sân Cẩm Phả, Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh đều không thể chọc thủng lưới nhau một lần nào.

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh chạm trán nhau 1 lần ở giai đoạn một (giai đoạn hai Than Quảng Ninh nằm ở nhóm A còn Sông Lam Nghệ An nằm ở nhóm B). Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11 khi đó, đội bóng đất Mỏ đã đánh bại đội bóng xứ Nghệ với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của 2 ngoại binh là Lastro Neven và Lynch.

Đình Đồng đột phá nhưng anh cần phải cẩn trọng trước lối đá quái dị của Nghiêm Xuân Tú Khả Hòa

Như vậy trong vòng 4 năm qua, Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh đã gặp nhau tổng cộng 7 trận. Trong đó, đội bóng đất Mỏ thắng 2 trận, hai đội hòa nhau 5 trận, trong khi đội bóng xứ Nghệ không thắng nổi một trận nào.

Lần này với phong độ đang thể hiện một cách khá kém cỏi kể từ đầu mùa giải đến nay (3 trận liên tiếp không thắng), không hiểu đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường, liệu có thể giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh trên sân Vinh chiều nay, để qua đó xóa đi cái dớp 4 năm không thắng đội bóng đất Mỏ hay không.