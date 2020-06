Vòng chung kết giải U.19: Hy vọng gì ở các đội phía Nam?

Đội An Giang bất ngờ có mặt ở Vòng Chung kết sau lượt cuối vòng loại, An Giang trở thành đại dịện duy nhất của miền Tây Nam bộ có mặt ở PVF và hy vọng tiếp nối thành quả vô địch mà Đồng Tháp đã giành được 2 năm trước. So với nhiều đội trẻ khác, An Giang luôn xung trận với sự quyết tâm cao và khát vọng cống hiến, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốc ở Vòng Chung kết. Dù thành tích ở giải U.19 chưa cao và cũng sẽ có chút áp lực tâm lý trong lần thứ 2 liên tiếp đến với top 8 nhưng An Giang luôn “biết mình biết ta”, âm thầm đưa ra đấu pháp phù hợp và xây dựng lối chơi chắc chắn.

Dẫn dắt đội là HLV còn rất trẻ 37 tuổi Nguyễn Hồ Minh Tiến khi ông cùng An Giang vượt qua vòng loại bảng D xếp thứ nhì sau Becamex Bình Dương với thành tích thắng 5 trận hòa 2 trận và thua 1 trận, hiệu số 14-4 được 17 điểm. Lực lượng của U.19 An Giang mùa này khá đồng đều và tiềm ấn nhiều bất ngờ như hậu vệ Trương Minh Triết, tiền vệ Trương Văn Dư, Hổ Sỹ Quý, tiền đạo Nguyễn Văn Vinh hay thủ môn Lê Quang Linh. So với nhiều “lò” đào tạo khác, An Giang là đội bóng được chờ đợi sẽ tạo đột biến để khẳng định mình hùng hồn ở vòng chung kết lần này.

An Giang ó hàng tấn công khá bén nhạy Minh Tân

Đội Becamex Bình Dương trong nhiều năm qua đã cho thấy họ luôn chứng tỏ sự đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ khi mỗi năm đều giới thiệu được những cầu thủ có tiềm năng thi đấu tốt ở giải V-League như Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Tiến Linh, Duy Khánh và chính lứa này đã góp phần giúp Becamex Bình Dương từng vào sâu ở các giải U.21, U.19. Dưới bàn tay quản lý và kinh nghiệm chọn người của cựu danh thủ Cảng Sài Gòn là Đặng Trần Chỉnh cùng huấn luyện viên đang làm trẻ tốt Hoàng Hùng, đội U.19 Becamex Bình Dương đã thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ sau khi xếp nhất vòng loại bảng D với thành tích thắng 7 trận và thua 1 trận, ghi 21 bàn và bị lọt có 7 bàn, được 21 điểm.

Mục tiêu của Becamex Bình Dương tại Vòng Chung kết là sẽ phấn đấu vào càng sâu càng tốt để người hâm mộ tình nhà hài lòng. Do vậy ban huấn luyện đội bóng đất Thủ sẽ phải có đối sách phù hợp để chí ít cũng phải vượt qua vòng bảng và vào bán kết. So với những đối thủ mạnh khác như PVF, Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng Đông Nam bộ không có những cá nhân vượt trội, vài cầu thủ được coi là khá như Hà Trung Hậu, Nguyễn Hữu Hào, Trần Hoàng Bảo, Võ Hoàng Minh Khoa hay thủ môn Phạm Văn Đông Điền..nhưng lối đá toàn đội thì vô cùng “máu lửa” và chứa đứng nhiều yếu tố có thể gây bất ngờ.

Niềm vui của U.19 Becamex Bình Dương

Đoàn Minh Nhựt (9) chân sút đáng chú ý của Becamex Bình Dương Khả Hòa

Nguyễn Hữu Hào (13) đội trưởng của Becamex Bình Dương Khả Hòa

Từ lâu TP.HCM là 1 trong những trung tâm bóng đá mạnh của cả nước nhưng bóng đá trẻ nơi đây lại ít có thành tích ở các giải U. Nguyên nhân là do khủng hoảng tuyến kế thừa trong gần 10 năm qua nên chưa đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ. Với những quyết tâm làm lại bắt đầu từ việc liên kết với Lyon rồi CLB .TPHCM cũng như Sài Gòn FC được đầu tư mạnh để trở thành các CLB chuyên nghiệp đã phần nào giúp cho bộ mặt bóng đá của thành phố mang tên Bác bắt đầu khởi sắc trở lại.

Việc lọt vào Vòng Chung kết U.21 năm rồi cũng như mới đây giành quyền vào top 8 của U.19 cho thấy bóng đá trẻ TP.HCM đang thay da đổi thịt. Xét về lực lượng, TP.HCM không hề kém cạnh so với PVF, Hoàng Anh Gia Lai hay Sông Lam Nghệ An, nhưng độ dày trận mạc thì cần có sự trui rèn tốt hơn nữa. Tại vòng loại giải năm nay, TP.HCM xếp đầu bảng D với thành tích là 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, có hiệu số bàn thắng bại là 13-6 được 13 điểm.

Đến với vòng chung kết U.19 lần này, TP.HCM do cựu danh thủ Cảng Sài Gòn là Hà Vương Ngầu Nại và Nguyễn Hồng Phẩm dẫn dắt, trong đội có những cái tên đáng chú ý là tiền đạo đội trưởng cao to Nguyễn Ngọc Hậu, tiền vệ xông xáo từng ghi nhiều bàn thắng cho đội Nguyễn Trung Thành, gạch nối nhanh nhẹn Nguyễn Thanh Tú, cầu thủ đá cánh khôn ngoan Nguyễn Văn Mạnh.. Mục tiêu của TP.HCM trước mắt là vào bán kết, nhưng tham vọng của đội là phải có mặt ở trận cuối cùng, thậm chí cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch.

Niềm vui của U.19 TP.HCM lọt vào top 8

Huỳnh Công Hậu (12) của TP.HCM luôn chơi xông xáo Khả Hòa