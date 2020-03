Vòng loại giải bóng đá U.19: Công an vào cuộc, không livestream tại sân Hàm Rồng

Án phạt đuọc VFF ban hành vào ngày 7.3 cho thấy mức độ không hề nhẹ của HLV và cầu thủ 2 đội, nhất là với Bình Định, đội không chỉ thua đậm Đăk Lăk 2-6 mà còn có 4 cầu thủ bị treo giò. Sở dĩ VFF làm mạnh vì cách chơi dưới sức này của các cầu thủ bị phạt hệt như vòng loại U.19 năm rồi cũng ở Hàm Rồng và cũng liên quan đến việc chơi dưới sức do ‘có chỉ đạo từ xa” chi phối kết quả trận đấu.

Ngay thời điểm năm rồi, VFF đã từng mời Công an vào cuộc và dù đến nay chưa có kết luận nào đưa ra nhưng sự cảnh báo khi đó là động thái cần thiết và điều đó cũng không có nghĩa VFF và BTC sẽ làm ngơ cho tiêu cực leo thang. Điền hình như Thông báo số 4 đã được ban hành ngay trước khi giải khai mạc không chỉ là sự nhắc nhở, răn đe các đội, các cầu thủ phải hết sức giữ mình, tránh mọi cám dỗ, mà còn cho thấy VFF và BTC đã “nắm “ được phần nào các sự cố có thể xảy đến từ vòng loại U.19.

Thực tế chiều nay sau án phạt chưa ráo mực, VFF và BTC giải đã có ngay động thái tiếp theo khi mọi chuyện ở sân Hàm Rồng tại bảng C đã được siết chặt hơn. Phó giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai và cũng là thành viên BTC vòng loại U.19 bảng C Trần Văn Minh cho biết trước khi 2 trận Công an Nhân dân gặp Bình Định và Đăk Lăk gặp Phú Yên diễn ra đã có lực lượng Công an xuất hiện trên sân, yêu cầu chỉ có phụ huynh và cầu thủ các đội được ở lại sân theo dõi diễn biến, còn lại những khán giả khác đã được mời ra ngoài. Bên cạnh đó theo đề nghị lực lượng chức năng, mọi người trên sân sẽ không được livestream 2 trận đấu này cũng như cả các trận còn lại sau này của bảng C.

Động thái này là cách ngăn ngừa không để phát tán các diễn biến trận đấu được livestream của một số đối tượng quanh quẩn trên sân không phải phục vụ cho người hâm mộ không thể đến sân xem trực tiếp mà nhằm cho ý đồ xấu hoặc cá cược. Đây không phải lần đầu mới có chuyện này mà từ năm rồi đã có ít nhất 3-4 người xách máy đến sân Hàm Rồng ở vòng loại để livestream. Khi bị BTC phát hiện nhắc nhở, họ liền thay đổi vị trí hoặc giả dạng cầu thủ để tiếp cận gần nhất khu kỹ thuật của 2 đội bóng. Lần này bổn cũ soạn lại không ngoài mục đích tiếp tục muốn chi phối, tác động đến BHL và cầu thủ các đội bóng.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết liên quan đến U.19 từ năm rồi VFF đã từng có cuộc họp với lãnh đạo các đội và đại diện cảnh sát hình sự để phổ biến các quy tắc ứng xử trong bóng đá. Thậm chí trước giải VFF và BTC cũng đã lường trước những tác động xấu có thể đến ở vòng loại U.19 năm nay nên đã có thông báo số 4 nhắc nhở các đội bóng phải tăng cường nhận thức và giáo dục cầu thủ trẻ về thái độ và tinh thần thi đấu, nâng cao ý thức về tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm đối với khán giả; thi đấu trung thực, cao thượng; kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong giải đấu, tạo dựng hình ảnh đẹp và niềm tin của người hâm mộ cả nước. phải có biện pháp đề phòng, ngăn chặn những hành vi lôi kéo, gạ gẫm, móc ngoặc của những đối tượng xấu đến các cầu thủ, nhằm tác động tiêu cực đến diễn biến và kết quả trận đấu. Vậy mà sự cố vẫn xảy ra cho thấy ý thức chấp hành của các đội, HLV còn rất yếu, còn dung túng mới để tiêu cực nảy sinh.

2 trận ở bảng C chiều nay 8.3 có kết quả: Phú Yên hòa Đăk Lăk 1-1. 2 bàn thắng do Hoài Linh (19) ghi cho Phú Yên và Lương Văn Phúc (39) ghi cho Đăk Lăk. Công an Nhân dân thắng Bình Định 6-0 do Hà Văn Phương (7) ghi 4 bàn , 2 bàn còn lại do Bùi Anh Đức (9) và La Nguyễn Bảo Trung (27) ghi.

Tại bảng D sân Phú Thọ ( TP.HCM) , Hoàng Anh Gia Lai 2 có tiếp tục chiến thắng thứ 2 trước Lâm Đồng 3-1. Các bàn thắng do Trương Vĩnh Phát (5), Nguyễn Bảo Long (12) và Cao Hoàng Tú (23) ghi. Bàn gỡ của Lâm Đồng do Nguyễn Văn Trọng (7) thưc hiện. Trận còn lại Khánh Hòa thắng Bình Phước 3-1 do Nguyễn Anh Thi (10) ghi 2 bàn và Nguyễn Duy Nam (19), bàn gỡ của đội bóng Đông Nam Bộ do Vũ Đức Duy (7) ghi

Trên sân Thành Long, Sài Gòn FC tiến thêm 1 bước quan trọng khi quật ngã Long An 1-0 do công của Lê Cảnh Gia Huy (11) ghi, Trận còn lại Becamex Bình Dương thắng Cần Thơ 3-1 với Nguyễn Hữu Hào (13) lập hat-trick. Bàn gỡ của Cần Thơ do Lê Thanh Khánh (4) sút phạt 11m.

Chiều 9.3 sẽ diễn ra 3 trận lượt đấu thứ 3 bảng A với tâm điểm là cuộc đại chiến Hà Nội và Viettel. Sau đây là vài hình ảnh các trận

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 CÔNG AN NHÂN DÂN 2 1 1 0 7 1 6 2 1 4 2 HOÀNG ANH GIA LAI 1 2 1 1 0 6 1 5 0 0 4 3 PHÚ YÊN 3 1 1 1 7 8 -1 2 0 4 4 ĐẮK LẮK 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 5 BÌNH ĐỊNH 2 0 0 2 2 12 -10 1 0 0

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 2 2 2 0 0 6 2 4 4 0 6 2 TP HỒ CHÍ MINH 2 2 0 0 4 1 3 6 0 6 3 KHÁNH HÒA 2 1 0 1 4 3 1 3 0 3 4 LÂM ĐỒNG 3 1 0 2 4 6 -2 3 1 3 5 BÌNH PHƯỚC 3 0 0 3 3 9 -6 12 0 0

