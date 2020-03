Vòng loại giải U.19: Xem cùng bầu Đức, HLV Troussier “chấm” nhiều cầu thủ HAGL

Chuẩn bị cho việc tuyển chọn đội U.19 Việt Nam, HLV Troussier biệt danh “phù thủy trắng’ đã vi hành đến các bảng vòng loại đang thi đấu gay cấn để theo dõi phong độ của các trụ cột cũng như tìm kiếm tuyển chọn thêm lực lượng tốt nhất nhằm gia cố đội hình có chiều sâu, chuẩn bi cho giải U.19 quốc tế trong tháng tư và xa hơn là VCK giải U.19 châu Á tại Uzbekistan trong tháng 10.

Tại Hàm Rồng, ông đã quan sát các trận chiều nay ở bảng C. Ông Troussier đã được bầu Đức đích thân đón tiếp và cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề về lứa bóng đá trẻ Việt Nam. Ông Troussier cũng chăm chú theo dõi lực lượng của U.19 HAGL, sau đó xem cả Công an Nhân dân và để ý luôn một vài nhân tố của các đội khác.Ông cũng được HLV Graechen Guilliam của HAGL phân tích một vài điểm mạnh và yếu của các học trò giúp ông thầy người Pháp tham khảo.

Phù thủy trắng đã vỗ tay khen ngợi sau một số pha phối hợp tưng bừng, vô cùng ăn ý của đội bóng trẻ Phố Núi, đặc biệt là vai trò điều tiết của các cầu thủ như Thanh Khôi, Nhĩ Khang, Du Học, lên xuống nhịp nhàng của Việt Hoàng, Vĩnh Nguyên, Quốc Việt, Đặng Văn Đan..và nhất là Vũ Minh Hiếu, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2 nhung đã ghi đến 4 bàn thắng. 2 bàn còn lại là bàn mở đầu và khóa đuôi của Phan Du Học.

Bầu Đức đón HLV Trousier

Bầu Đức (trái) trao đổi với HLV Troussier (phải) Minh Trần

Trận còn lại trong bảng này, Công an Nhân dân cũng đã đánh chiếm ngôi đầu của Hoàng Anh Gia Lai (bằng 7 điểm nhưng hơn hiệu số 13/2 so với 11/2) khi đè bẹp Phú Yên đến 7-0. Tiền đạo Bùi Anh Đức (8) ghi 3 bàn, các bàn còn lại do Đỗ Ngọc Trọng (21), Hà Văn Phương (7), Nguyễn Chính Đăng (6) và La Nguyễn Bảo Trung (27) ghi.

Niêm vui của U.19 Công an Nhân dân Minh Trần

HLV Graechen phân tich điểm mạnh yếu của cầu thủ U.19 HAGL cho ông Troussier

Tại bảng A trên sân PVF bất ngờ lại đến với ĐKVĐ Hà Nội khi họ có trận hòa thứ 3 trước Phố Hiến. Vũ Tiến Long (2) là người mở tỉ số trước cho đội bóng Thủ đô nhưng sau đó Nguyễn Hiểu Minh (16) gỡ hòa 1-1 cho đội bóng được xem là đội hình 2 của PVF. Trận hòa này khiến thầy trò HLV Dương Hồng Sơn đang đối mặt với gay go vì có thể vuột vé dự VCK nếu không vượt qua dược Viettel hoặc PVF ở lượt về.

Đội trưởng Trần Hoàng Phúc số 4 của PVF trong trận thắng Nam Định PVF

Trong khi đó cả PVF lẫn Viettel đều gia tăng cách biệt. PVF đã thắng đậm Nam Định đến 5-0 với hat-trick của chân sút Lê Văn Đô và 2 bàn của Tẩy Văn Toàn, để có 9 điểm. Còn Viettel chật vật hơn một chút khi thắng Than Quảng Ninh 2-1 với bàn quyết định ở phút 89 do Đặng Ngọc Đức (6) ghi từ chấm 11m. Trước đó Khuất Văn Khang (11) ghi bàn cho Viettel và Nguyễn Văn Sơn (10) ghi cho đội bóng vùng mỏ.Kết quả này giúp Viettel củng cố ngôi đầu với 10 điểm.

Đây là trận thua tiếc cho Quảng Ninh. Họ thi đấu tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và có 2 pha đối mặt dứt điểm của Bùi Ngọc Long nhưng không chiến thắng được thủ môn Huy Hoàng bên phía U.19 Viettel.

Pha bóng fair play của cầu thủ 2 đội HAGL và TP.HCM Khả Hòa

Pha tranh chấp gay cấn giữa TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai 2 Khả Hòa

Duy Nam (19) ghi bàn cho Khánh Hòa Khả Hòa

Ở bảng D trên sân Phú Thọ, trận đại chiến giữa 2 đội được xem là mạnh nhất bảng là TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai 2 đã hòa 0-0. Trận còn lại, Khánh Hoà thắng Lâm Đồng 4-0 do Nguyễn Minh Lợi (20) ghi 2 bàn trong đó có 1 quả 11m, Nguyễn Duy Nam (19) và Lê Phúc Nhật Duy (16) ghi.

Ngày mai 12.3, bảng B sẽ diễn ra lượt trận thứ 5 trên sân Tự Do với trận chủ nhà gặp đội đầu bảng Thanh Hóa và tâm điểm là trận đại chiến SHB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An.

Sau đầy là xếp hạng sau lượt 4 và một số hình ảnh chiều nay

Thủ môn Đăk Lăk phải xông ra xa để cản Quốc Việt Minh Trần

U 19 Công an Nhân dân (trái) thắng Phú Yên

Vũ Minh Hiếu ghi 4 bàn cho HAGL

Pha bỏ lỡ đàng tiềc của U.19 Hoàng Anh Gia Lai Minh Trần

Phan Du Học (trái) ghi 2 bàn cho HAGL Minh Trần

HLV Troussier trao đổi cùng HLV HAGL Guilliam Graechen Minh Trần

Lê Phúc Nhật Duy (16) ghi bàn cho Khánh Hòa

BHL U.19 TPHCM lo lắng với Ngầu Nại, Hồng Phẩm, Xuân Trúc (từ phải sang) Khả Hòa

HLV Chu Ngọc Cảnh sốt ruột chỉ đạo liên tục các học trò HAGL 2 Khả Hòa

Kiêm tra thân nhiệt các giám sát vào sân Phú Thọ Khả Hòa

Kiềm tra các HLV Minh Trần

Khán giả xem U.19 khá đông Khả Hòa

Đội trưởng Trần Văn Thắng (12) của Hà Nội bị phong tỏa PVF

Lý Trung Hiếu số 20 của PVF đột phá trước Nam Định

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận Viettel thắng sát nút Quảng Ninh PVF

Ngô Thành Tài số 18 của Hà Nội (trái) không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ Phố Hiến PVF

Thanh Khôi (5) tranh chấp với cầu thủ Đăk Lăk Minh Trần

Trận Viettel và Quảng Ninh gay cấn từ đầu đến cuối PVF

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 4 3 1 0 8 2 6 2 0 10 2 PVF 4 3 0 1 8 2 6 8 0 9 3 HÀ NỘI 4 1 3 0 4 3 1 4 0 6 4 PHỐ HIẾN 4 1 1 2 3 6 -3 4 0 4 5 THAN QUẢNG NINH 4 1 0 3 2 5 -3 5 1 3 6 NAM ĐỊNH 4 0 1 3 2 9 -7 9 0 1

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 3 2 1 0 3 1 2 10 2 7 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 3 2 0 1 4 2 2 5 0 6 3 SHB ĐÀ NẴNG 3 1 2 0 4 1 3 3 0 5 4 QUẢNG NAM 4 0 2 2 1 3 -2 12 0 2 5 THỪA THIÊN HUẾ 3 0 1 2 2 7 -5 6 1 1

BẢNG C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 CÔNG AN NHÂN DÂN 3 2 1 0 14 1 13 2 1 7 2 HOÀNG ANH GIA LAI 1 3 2 1 0 12 1 11 2 0 7 3 PHÚ YÊN 4 1 1 2 7 15 -8 3 0 4 4 ĐẮK LẮK 2 0 1 1 1 7 -6 4 0 1 5 BÌNH ĐỊNH 2 0 0 2 2 12 -10 1 0 0

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 2 3 2 1 0 6 2 4 6 0 7 2 TP HỒ CHÍ MINH 3 2 1 0 4 1 3 8 0 7 3 KHÁNH HÒA 3 2 0 1 8 3 5 4 0 6 4 LÂM ĐỒNG 4 1 0 3 4 10 -6 4 1 3 5 BÌNH PHƯỚC 3 0 0 3 3 9 -6 12 0 0

