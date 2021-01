Vòng loại U.19 đôn lên đá sớm, bảng A đá không khán giả

Chiều nay VFF có thông báo đôn sớm vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2021 hai lượt đấu cuối thay vì diễn ra ngày 31.1 và 2.2 sẽ đẩy lên đá chiều ngày 30.1 và kết thúc ngày 1.2. Việc đẩy lên sớm 1 ngày trong tình hình dịch bệnh đang bắt đầu có nguy cơ phức tạp trở lại này là phù hợp, giúp cho các bảng trưởng chủ động trong công tác tổ chức, đảm bảo các điều kiện y tế cần thiết và các đội bóng sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chơi để đưa cầu thủ trở về địa phương sớm đón tết.

Trong 5 bảng thi đấu thì do diễn biến dịch phức tạp ở khu vực phía Bắc nên theo đề nghị của bảng trưởng bảng A, VFF cũng đã quyết định 2 lượt trận còn lại tranh tại trung tâm thể thao Viettel sẽ không có khán giả vào xem. Chỉ có 2 đội bóng, các quan chức làm nhiệm vụ, giám sát, trọng tài và 1 số ít nhân viên phục vụ là được vào sân để đảm bảo cho 6 trận đấu còn lại của bảng đấu này kết thúc trọn vẹn. Dĩ nhiên VFF và BTC giải cũng có yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các trang bị y tế, đeo khẩu trang ra vào sân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách, đo thân nhiệt..

Về chuyên môn, 2 lượt cuối của vòng loại U.19 không chỉ xác định thêm 6 chiếc vé sau khi 4 cái tên PVF, SLNA, Quảng Nam, Đồng Tháp sớm lọt vào VCK mà còn là cuộc chạy đua hào hứng để tranh thêm 2 suất có chỉ số phụ tốt nhất giành cho các đội đứng thứ 3. Hiện tại Hà Nội (nhì bảng A), HAGL (nhì bảng C) chỉ cần thêm 2 thậm chí 1 điểm cũng sẽ cầm chắc vé dự VCK nên những trận chiến còn lại sẽ vô cùng gay cấn giữa Kon Tum- Đà Nẵng - Học viện NutiFood (bảng B), Bình Dương- Khánh Hòa- Sài Gòn FC- Đồng Nai (bảng D) Bình Phước- An Giang- Tiền Giang- Cần Thơ và cả Long An (bảng D). Trong đó từng trận đấu sẽ rất ‘máu lửa’ mà chỉ cần một chút sơ sảy, mất tập trung sẽ phải trả giá. Đặc biệt ở bảng D cả 4 đội đang cùng 11 điểm sẽ tạo nên sự tranh chấp rất hấp dẫn và kịch tính.