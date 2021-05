World Cup 2022: Điều thầy Park cần thì Guardiola lại không muốn

Trận chung kết Champions League 2020-2021 giữa hai CLB toàn nước Anh là Chelsea và Man.City đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng của nó. Kết quả trận đấu này đã phản ánh sự khác biệt, lạ lùng giữa hai triết lý bóng đá đối nghịch của hai huấn luyện viên. Một Tuchel thực dụng, an toàn với chiến thuật tưởng chừng lạc hậu, nhàm chán của nghệ thuật ‘phòng ngự phản công hiệu quả’ mang sắc áo màu thiên thanh của Ý mà 'The Blues' là phiên bản 2.0. Họ đã xây dựng lối chơi tập thể mạnh mẽ, đơn giản xoay quanh một tiền vệ trụ Kante xuất sắc và là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ thi đấu của Chelsea cũng như đội tuyển Pháp.

Ở chiều ngược lại, một Guardiola bỗng dưng trình làng cho bóng đá thế giới một cải tiến trong tư duy bóng đá của ông khi... không chọn tiền vệ trụ thực thụ. Một "cây chổi giữa sân" đứng thấp nhất của hàng tiền vệ và là chốt chặn chắc chắn trước hàng hậu vệ đội nhà, sẵn sàng hỗ trợ tấn công và ngăn chặn kịp thời các đợt tấn công dồn dập, phản công chớp nhoáng của cầu thủ đối phương từ hai cánh hoặc trung lộ. Chình điều này khiến Man xanh để lộ tử huyệt khi Chelsea khai thác nhanh các tình huống phản công và chỉ cần một đường chuyền độc đã kết liễu thầy trò Guardiola.

Nỗi buồn của HLV Guardiola AFP

Vì sao Guardiola không sắp xếp một người có khả năng càn quét ở giữa sân để hạn chế lối đá phản công phất dài của Chelsea? Chắc chắn sẽ còn nhiều phân tích và tranh cãi xung quanh chiến thuật của ông thầy người Tây Ban Nha. Nhưng điều mà ông Guardiola không muốn thì rất nhiều HLV trên thế giới lại rất muốn. Tiêu biểu là HLV Park Hang-seo, người đang ‘đau đầu’ vì suy nghĩ nhiều để tìm ra đúng cầu thủ tiền vệ phòng ngự xứng đáng thay thế cho Đỗ Hùng Dũng đã quá xuất sắc và tối cần thiết trong con mắt của ông thầy người Hàn Quốc.

Thầy Park đau đầu tìm người thay Hùng Dũng Ngọc Linh

Có vẻ như thầy Park giống như Tuchel luôn đề cao sự an toàn và đơn giản trong cách chơi. Thế nên vấn đề "cái then cài cửa" Catenaccio của hàng hậu vệ và vị trí thủ môn khi vắng Đặng Văn Lâm sẽ là bài toán mà vị thuyền trường đội tuyển sẽ phải giải quyết ở trận gặp Jordan tối nay cũng như 1 tuần chuẩn bị còn lại của tuyển Việt Nam trước 3 trận đánh lớn tại UAE. Bài học thắm thía từ Guardiola có lẽ là kinh nghiệm quý để thầy Park biết cách phát huy sở trường, sở đoản của mình nhằm tạo sự an tâm cho khán giả hâm mộ và bớt những cơn đau đầu, suy nghĩ miên man dẫn đến sai lầm đáng tiếc trong bố trí đội hình chiến thuật.