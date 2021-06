World Cup 2022: Hãy vui vì cột mốc mới, đừng luận vì một trận thua

Tuyển Việt Nam vào trận "chung kết bảng G" trước UAE với lối chơi phòng ngự phản công cùng sơ đồ " lạ" với chính mình là 5-4-1. Đây là lựa chọn tối ưu mà trước trận đấu chính dư luận hâm mộ và giới chuyên gia hầu như cũng đồng quan điểm với thầy Park cùng Ban huấn luyện.

Việt Nam vào VCK World Cup 2022 với hành trình nào?

Lướt qua nhiều diễn đàn bóng đá của người hâm mộ Việt Nam, cũng như các phân tích, nhận định trên hầu hết phương tiện truyền thông, kể cả những chương trình bình luận bóng đá của báo - đài trong nước thì rất hiếm có ai mạnh dạn đưa ra nhận định " tuyển Việt Nam phải đôi công" hay chúng ta phải "chơi sòng phẳng với UAE" để tạo thế cân bằng"....

Thật ra, việc chơi với đội hình thấp, phòng ngự nhiều lớp gồm số đông hậu vệ với 3 cái tên quen thuộc Đỗ Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng , cùng sự che chắn 2 biên của Văn Hậu, Trọng Hoàng, được hỗ trợ lùi sâu của nhóm tiền vệ Xuân Trường, Hoàng Đức...là lựa chọn có thể hiểu được của Ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Xét tình thế bảng đấu này, trước một UAE quá mạnh, có đủ yếu tố thiên thời, địa lợi,nhân hòa thì chúng ta không việc gì phải vội vàng, mà cần một thế trận chặt chẽ, phòng ngự số đông, rình rập phản công tìm bàn thắng nếu có cơ hội.

Với bối cảnh đó, việc HLV Park Hang- seo, Ban huấn luyện đội tuyển chúng ta chấp nhận chơi nhún nhường để tìm kết quả hòa, nhằm duy trì vị trí đầu bảng là ý đồ rõ ràng, hợp lý.

Chuẩn bị kỹ lưỡng là vậy, nhưng vì sao chúng ta vẫn không cầm cự nổi và để bị thủng lưới trước đến 3 bàn?

Đoàn Văn Hậu nhảy tranh chấp Ngọc Linh

Câu trả lời là UAE quá mạnh! Xét tính chất của một hành trình, với những xáo trộn bất ngờ trong công tác tổ chức, UAE có một sự chuẩn bị hoàn hảo với lực lượng dày hơn ta, đồng đều, cộng với nhiều yếu tố thuận lợi dành cho họ cả trong và ngoài sân cỏ.

Những yếu tố đó đã giúp UAE tập trung được sức mạnh cho "cuộc chiến cuối cùng" với tuyển Việt Nam bằng màn trình diễn của thứ bóng đá đẳng cấp dựa trên những con người với kỹ năng chơi bóng trình độ cao, dưới tài chỉ huy của một HLV lão luyện từng đưa tuyển Hà Lan vào đến chung kết World Cup, Bert Van Marwijk. Cùng với yếu tố sân nhà, khán giả nhà, thời tiết , kể cả ít nhiều được sự ưu ái của trọng tài...UAE đã có chiến thắng cần thiết để kết thúc trận đấu theo đúng mong muốn của họ.

Trong tình thế bị dẫn 3-0, cộng với thông tin Jordan thua Úc, gián tiếp giúp chúng ta chính thức giành vé vào vòng loại thứ 3 đã tác động tích cực vào tinh thần cầu thủ Việt Nam ở phần thời gian còn lại của trận đấu. Thời điểm ấy Ban huấn luyện tuyển Việt Nam mạnh dạn thay đổi lối chơi, đưa những nhân tố mới như Công Phượng, Đức Huy, Minh Vương...vào sân thì thực chất, tính chất trận đấu đã chuyển sang bối cảnh hoàn toàn khác.

Minh Vương mừng bàn thắng rít ngắn tỉ số còn 2-3 Ngọc Linh

Khi ấy, do đã dẫn trước với tỷ số khá an toàn nên tuyển UAE đã chủ động giảm sức ép, lùi đội hình về phòng ngự, nhường không gian chơi bóng cho chúng ta. Tình thế ấy, Việt Nam nỗ lực tấn công và chúng ta rút ngắn tỷ số 2-3 bằng 2 bàn thắng do công của Tiến Linh và Minh Vương đã là một nỗ lực rất đáng trân trọng.

Ông Bert Van Marwijk đã có lý khi cho rằng, tỷ số không phản ánh hết ý đồ, khả năng chơi bóng của UAE ở đầu trận chính là sự ám chỉ cho những giây phút sơ sẩy, "hớ hênh" của học trò, tạo điều kiện cho chúng ta khai thác. Thực chất nếu UAE chơi đúng với năng lực của chính họ mà không chùn xuống ở phần còn lại của hiệp 2 thì thật khó để tuyển Việt Nam có thế trận thoải mái để rồi khiến họ phải " giật mình" vì 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số vào cuối trận.

Nhìn chung, chúng ta thua một đội mạnh hơn và chấp nhận sự thật rằng, UAE chơi bóng ở trình độ cao hơn.

Vì vậy, xét toàn cục, việc Ban huấn luyện tuyển Việt Nam chủ động cho cầu thủ chúng ta tiếp cận trận đấu với sự thận trọng, chủ động phòng ngự là không có gì sai. Chúng ta thua chẳng qua vì UAE quá hay cộng với hàng loạt yếu tố khách quan như "ngầm" đứng về phía họ, trong đó có cả một chút ưu ái của trọng tài.

Thực chất nỗ lực của tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng vòng loại bảng G này thật sự hơn 100% sức lực của chính chúng ta. Nỗ lực đó nói lên tinh thần tận hiến, không buông xuôi đến giây phút cuối cùng. Đó là bài học hết sức có giá trị cho quá trình tự khám phá và khai thác năng lực bản thân để xây dựng một tuyển Việt Nam mạnh hơn nữa trong tương lai.

Tiến Linh đột phá dũng mãnh Ngọc Linh

Xét cả hành trình, chúng ta đã thành công mỹ mãn vì đạt được mục tiêu có mặt ở " đại tiệc" vòng loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á cùng những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá châu lục.

Đẳng cấp chúng ta được nâng lên là không phải bàn cãi. Còn muốn duy trì đẳng cấp ấy để có đủ nội lực, sức dẻo dai đối đầu với những "ông kẹ" làng túc cầu Châu Á, đòi hỏi Việt Nam còn phải mất nhiều thời gian, tâm sức cùng sự đầu tư lâu dài.

Trước mắt, "những chiến binh Sao Vàng" trở thành 1 trong 12 đại diện tranh tài nhằm giành 4,5 suất đi World Cup 2022 Qatar đã là một vinh dự to lớn, một trang sử mới cho bóng đá nước nhà.

Chúng ta nên vui vì điều đó thay vì luận anh hùng từ kết quả của trận thua UAE vừa qua.