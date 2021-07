‘Choáng’ với tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu tại VBA 2021

BTC VBA cùng bộ phận kiểm soát chất lượng sản phẩm VIFASPORT đã mời Quatest 3 (có chức năng kiểm định và cấp chứng nhận kiểm định sản phẩm) làm đơn vị giám định độc lập chất lượng trụ rổ của giải VBA 2021. Các bên dành gần một tháng làm việc “để cho ra lò” các bài kiểm tra mô phỏng gần với thực tế trận đấu nhất.

Kết quả, bộ trụ rổ thi đấu mã số 803379 do VIFASPORT hoàn toàn sản xuất trong nước, đã đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn châu Âu EN 1270 (môn bóng rổ, những yêu cầu về chức năng, an toàn và phương pháp thử) và thỏa mãn các quy định về chuyên môn kỹ thuật do Liên đoàn Bóng rổ Thế giới ban hành (FIBA Official Basketball Rules 2020 - Basketball Equipment) mà VBA đang áp dụng.