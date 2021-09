Chuyển biến tích cực ở tuyển bóng rổ Việt Nam

VBA 2021 là mùa giải lịch sử khi lần đầu tiên tuyển bóng rổ Việt Nam được tạo điều kiện góp mặt, tranh tài với các CLB chuyên nghiệp. Việc tuyển bóng rổ Việt Nam tham gia VBA 2021 kéo theo hàng loạt xáo trộn nhưng các CLB bị “rút ruột” cầu thủ giỏi như Tâm Đinh (Cantho Catfish), Justin Young (Thang Long Warriors), Khoa Trần (Nha Trang Dolphins), Richard Nguyễn (Saigon Heat)

Dư Minh An tiến bộ trong thời gian tập trung ở VBA 2021 VBA

Thế nhưng tất cả vì mục tiêu giúp tuyển bóng rổ Việt Nam trui rèn bản lĩnh trận mạc, tăng cường sự gắn kết… nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 trên sân nhà nên thầy trò HLV Kevin Yurkus được tạo những điều kiện tốt nhất.

Tuy giải bị hủy nhưng 70 ngày ăn tập, thi đấu thực nghiệm theo mô hình bong bóng tại thành phố Nha Trang giúp các tuyển thủ tiến bộ nhiều. “Mục tiêu chính của việc thi đấu ở VBA 2021 là giúp đội chuẩn bị cho SEA Games 31 . Dù mùa giải VBA bị hoãn nhưng chúng tôi xem như hoàn thành mục tiêu đề ra. Các tuyển thủ đã cải thiện liên tục trong suốt thời gian tập trung, phát triển về sự ăn ý cũng như sự tự tin để thi đấu ở đẳng cấp cao. Chúng tôi rất cảm ơn Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, VBA tạo điều kiện cho đội góp mặt”, HLV Kevin Yurkus nói.

HLV Kevin Yurkus cùng tuyển bóng rổ Việt Nam có thời gian tập trung dài ngày VBA

Tuyển thủ Dư Minh An thổ lộ mình tự hào khi được ban huấn luyện tin tưởng và trao cơ hội để khoác áo tuyển bóng rổ Việt Nam ở mùa giải VBA năm nay. “Có một chút tiếc nuối khi mùa giải này kết thúc một cách dở dang nhưng trên hết, chúng ta vẫn nên để yếu tố an toàn đến sức khoẻ người dân và cầu thủ lên trên hàng đầu. Mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, chúng tôi sẽ trở lại tập luyện để chinh phục những thử thách phía trước”, Dư Minh An cho biết.

HLV Kevin Yurkus cho biết thời gian nghỉ tránh dịch, ông sẽ lên kế hoạch cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam chuẩn bị ở giai đoạn tiếp theo. “Với tình hình dịch bệnh hiện nay, rất khó đoán khi nào chúng tôi tập trung trở lại nhưng sẽ sẵn sàng cho việc tập luyện ngay khi được phép”, HLV Kevin Yurkus nói.