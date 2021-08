“Tập trung cách ly” - bong bóng an toàn của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2021

Các đội bóng tham dự giải vẫn có thể tập trung tập luyện, thi đấu thử nghiệm tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch.

“Bong bóng an toàn” của VBA 2021 đã được xây dựng theo hình thức “tập trung cách ly” lần đầu tiên được áp dụng. Có thể kể đến điểm đáng chú ý ở mô hình này như toàn bộ các thành viên BTC và 8 đội bóng tự cách ly tại khách sạn 14 ngày sau khi di chuyển từ TP.HCM ra Nha Trang, với 3 lần lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Khánh Hoà.

Theo Ban tổ chức VBA 2021, nhân sự liên quan trực tiếp đến giải đấu được chia làm 2 nhóm chính. Nhóm 1 là các VĐV, BHL, ban chuyên môn, trọng tài. Nhóm này không rời khỏi khu vực tập trung cách ly, trừ trường hợp đến khu tập luyện, thi đấu hoặc các trường hợp khẩn cấp. Nhóm 2 là nhân viên vận hành VBA, vận hành CLB, các đối tác và nhà cung cấp khác. Nhóm này sẽ phải chịu sự giám sát y tế chặt chẽ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu… Xuyên suốt từ giai đoạn tập luyện đến thi đấu chỉ diễn ra trong phạm vi khu vực cách ly, không tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ các nhân sự sau khi được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính mới được phép tham gia trực tiếp vào giải đấu.

Các trận đấu ở VBA 2021 không có khán giả nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh

“Bong bóng an toàn” hay “tập trung cách ly” không còn xa lạ đối với những hoạt động thể thao trong nước và quốc tế. Tất nhiên, không tránh khỏi những vấn đề tâm lý khi bị cách ly trong thời gian dài, hạn chế hoạt động đối với mỗi VĐV, hoặc thi đấu mà vắng bóng khán giả trên các khán đài. Tuy nhiên, đảm bảo an toàn phòng dịch là yếu tố quan trọng nhất hiện tại. Thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để tồn tại là điều BTC các giải đấu, trong đó có VBA 2021 đang thực hiện để các sự kiện có thể diễn ra thành công, trước khi nghĩ về bầu không khí cuồng nhiệt trong những cuộc so tài, với những khán đài đầy ắp khán giả.