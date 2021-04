Nhận định M.U vs AS Roma (2g ngày 30.4): 'Quỷ đỏ' được các nhà cái ưu ái

Vòng bán kết Europa League của mùa giải 2020-2021 sẽ bắt đầu vào rạng sáng mai với trận lượt đi thuộc giai đoạn áp chót của giải đấu này. Trong khi Villarreal sẽ tiếp Arsenal ở Tây Ban Nha, M.U sẽ xuất quân tại sân Old Trafford, nơi họ tiếp đón gã khổng lồ Serie A AS Roma trong trận bán kết còn lại.

M.U đang có chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trận đấu gần nhất của họ đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng trước Leeds tại Premier League. Trong khi đó, AS Roma vừa trải qua chuỗi 4 trận không thắng, với trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại 2-3 trước Cagliari.

Với việc Europa League hiện đang mang đến cơ hội duy nhất để cho HLV Ole Gunnar Solskjaer có được danh hiệu đầu tiên với tư cách là HLV, chiến lược gia người Na Uy sẽ hy vọng đây là lần thứ năm may mắn sau thất bại ở bốn trận bán kết trước đó trong nhiệm kỳ của mình tại Old Trafford.

HLV Solskjaer nói trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Đó sẽ là một giấc mơ thành hiện thực trong ngày tôi có thể nâng cao chiếc cúp cho CLB này với tư cách là HLV. Chúng tôi đang xây dựng từng bước, nhưng đối với đội bóng này và bản thân tôi, tham vọng của chúng tôi ở mùa giải này là kết thúc với việc nâng cao một chiếc cúp”.

Những thất bại không mong muốn đó đã chứng kiến việc “Quỷ đỏ” phải chờ đợi một danh hiệu kéo dài sang năm thứ tư, và ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng bây giờ thật sự là thời điểm để HLV Solskjaer nhấn mạnh những tiến bộ mà ông đã đạt được ở Old Trafford bằng cách lọt vào trận chung kết đầu tiên và được chạm tay vào chiếc cúp bạc đầu tiên đó.

Khoảng thời gian bốn năm cằn cỗi này diễn ra kể từ khi HLV Jose Mourinho dẫn dắt M.U giành chiến thắng trong trận chung kết Europa League 2017 đã tạo nên cơn hạn hán danh hiệu dài nhất của CLB kể từ năm 1990, khi chiến thắng tại Cúp FA của Sir Alex Ferguson đã chấm dứt 5 năm chờ đợi một danh hiệu.

Chiếc cúp đầu tiên đó đã mở ra cơn lũ cho HLV Ferguson và M.U, hết chiếc cúp này đến chiếc cúp khác chảy vào Old Trafford cho đến khi ông tuyên bố giải nghệ vào năm 2013. Liệu Europa League mùa này có thể có hiệu ứng quả cầu tuyết hay không, và là giải thưởng đầu tiên trong số nhiều danh hiệu cho HLV Solskjaer?

Về nhân sự, tiền đạo Anthony Martial và hậu vệ Phil Jones sẽ vắng mặt vì chấn thương nhưng Eric Bailly - trung vệ đã ký hợp đồng mới trong thời gian gần đây - có thể xuất hiện lần đầu tiên sau sáu tuần.

“Thử thách lớn nhất trong sự nghiệp”

Chris Smalling, trung vệ của AS Roma, đã trải qua gần một thập kỷ ở sân Old Trafford AFP

Đứng giữa M.U và trận chung kết đầu tiên dưới thời HLV Solskjaer là một AS Roma với đầy những gương mặt quen thuộc. Trung vệ Chris Smalling đã dành gần một thập kỷ ở Old Trafford, giành được 5 danh hiệu lớn, trước khi chuyển đến AS Roma vào năm 2019, trong khi tiền đạo Henrikh Mkhitaryan đã giành được hai danh hiệu trong hai mùa giải có phần tồi tệ ở Manchester.