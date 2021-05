Nhận định M.U vs Liverpool (22g30 ngày 2.5): ‘Quỷ đỏ’ không muốn sớm trao chức vô địch cho Man City

Hành quân đến sân Old Trafford vào đêm nay để đọ sức với M.U, thầy trò HLV Jurgen Klopp không mong muốn gì hơn là chính thức trao danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh cho Man City .

Để có bất kỳ cơ hội thực tế nào lọt vào tốp 4, chiến thắng tại Old Trafford là điều bắt buộc đối với đội bóng của HLV Klopp - ngay cả khi điều đó có nghĩa là triều đại vô địch Anh của họ kết thúc sau chưa đầy 10 tháng.

HLV Klopp nói: “Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn và một trận đấu rất căng thẳng. Đây sẽ là một trận đấu mà hai đội sẽ cố gắng giành chiến thắng - đây là một sự khởi đầu tốt cho một trận bóng đá. Trên thực tế, cả hai đội đều phải giành chiến thắng, đó cũng là công thức tốt để có một trận đấu hay, vì vậy hãy xem chúng tôi có thể làm gì để đạt được điều đó”.

Chiến lược gia người Đức sẽ duy trì sơ đồ 4-3-3 ưa thích của mình và dự kiến sẽ đưa James Milner trở lại trong trận đấu này để đẩy Diogo Jota lên băng ghế dự bị. HLV Klopp sẽ yêu cầu các cầu thủ của mình kiểm soát bóng và lạnh lùng hơn so với những gì họ đã làm gần đây trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ.

“Bởi vì tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã thách thức họ đủ trong mùa giải này nên đó là mục tiêu của chúng tôi - tiến thêm một bước và thách thức nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm trong mùa giải này”.

So với M.U, Liverpool có thành tích thấp hơn rất nhiều trong mùa giải này và HLV Solskjaer chỉ ra những vấn đề chấn thương của “Đoàn quân đỏ” họ khi phân tích những tai ương của họ. Ông nói: “Họ đã rất tuyệt vời trong vài năm qua, một đội bóng rất tốt nhưng vì lý do này hay lý do khác ở mùa giải này, họ đã nhận được ít điểm hơn. Họ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới và cũng đang thiếu một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới nhưng họ vẫn có những cầu thủ chất lượng ở xung quanh”.