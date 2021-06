Bảng xếp hạng EURO 2020 hôm nay (18.6): Tuyển Bỉ, Hà Lan ghi tên vào vòng knock-out

Ở bảng C, tuyển Hà Lan giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước tuyển Áo do công Depay (11’), Dumfries (67’), qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm (hiệu số +3), xem như đoạt vé sớm vào vòng knock-out. Tuyển Ukraine trình diễn lối chơi tấn công ấn tượng, giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Bắc Macedonia. Yarmolenko (29’), Yaremchuk (34’) lập công cho tuyển Ukraine còn Alioski (57’) là người có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho tuyển Bắc Macedonia. Chiến thắng giúp tuyển Ukraine có 3 điểm, tạm xếp hạng nhì trong khi tuyển Áo cùng 3 điểm nhưng xếp hạng ba do thua hiệu số phụ. Bắc Macedonia chưa có điểm nào, xếp cuối bảng.