CĐV tuyển Anh bị chỉ trích vì tiểu xảo chiếu đèn laser vào thủ môn Kasper Schmeichel

Sự cố này khiến không chỉ báo chí Đan Mạch mà cả báo chí Anh cũng chê trách các CĐV đội nhà, thậm chí cựu cầu thủ Stan Collymore của tuyển Anh cũng đề nghị phạt cấm suốt đời những CĐV chiếu đèn laser vào thủ môn Kasper Schmeichel vào sân.

Tình huống xảy ra ở phút 104 sau khi trước đó tuyển Anh được hưởng quả phạt đền từ pha bóng gây tranh cãi với 2 quả bóng có trên sân cùng lúc, và tiền đạo Raheem Sterling xâm nhập vòng cấm té ngã sau khi bị hậu vệ tuyển Đan Mạch là Joakim Maehle có tác động.

Từ chấm phạt đền, tiền đạo Harry Kane thực hiện cú sút nhưng ngay thời điểm đó đã có một vệt đèn laser được chiếu từ khán đài sân Wembley thẳng vào mặt thủ môn Kasper Schmeichel của tuyển Đan Mạch nhằm khiến anh mất tập trung.

Tuy nhiên, Kasper Schmeichel không bị phân tâm khi vẫn cản phá được cú sút của Harry Kane nhưng không bắt gọn được để bóng bật ra, trước khi chân sút tuyển Anh lao vào sút bồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho “Tam sư”.

Stan Collymore cho rằng CĐV nào chiếu đèn laser vào thủ môn Kasper Schmeichel muốn bị cấm suốt đời Chụp màn hình

Bất kể đã có sự vui mừng khi tuyển Anh giành chiến thắng vào chung kết EURO 2020 gặp tuyển Ý, nhưng cựu cầu thủ Stan Collymore cho rằng: “Những ai đã chiếu đèn laser vào thủ môn Kasper Schmeichel nên bị cấm vào sân suốt đời”.

Nhiều CĐV người Anh khác cũng viết trên mạng xã hội : “Thật đáng hổ thẹn, không thể làm như vậy để giành chiến thắng”. Số khác cũng hoàn toàn ủng hộ với nhận định của Stan Collymore đề nghị nên truy tìm những CĐV chiếu đèn laser và cấm vào sân suốt đời.

Kasper Schmeichel cản phá được cú sút của Harry Kane, nhưng để bóng bật ra giúp tiền đạo này lao vào sút bồi ghi bàn AFP

Trong khi đó, tờ The Sun (Anh) cho rằng CĐV nào đã thực hiện việc chiếu đèn laser thật sự hết sức ngu ngốc, nhưng tờ báo này cũng đánh giá thêm sự cố đáng lẽ không xảy ra nếu như trước đó trọng tài Danny Makkelie cho dừng trận đấu vì có 2 quả bóng trên sân.

Ở tình huống này, tờ The Sun cho rằng có thể trọng tài Danny Makkelie đã thấy 2 quả bóng, nhưng nghĩ rằng một quả không can thiệp vào cuộc chơi và cho trận đấu tiếp tục dẫn tới quả phạt đền cho tuyển Anh. Nhưng mặt khác, tờ The Sun khẳng định, trọng tài có quyền dừng trận đấu bất kể thế nào vì đã có 2 quả bóng trên sân và thực hiện lại quả giao bóng cho tuyển Anh ngay vị trí đang có bóng.