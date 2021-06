Euro 2020: 'Cái giá' khi chuyển giao thế hệ của đội tuyển Tây Ban Nha

Nhìn các cầu thủ thi đấu, không ai nhận ra bóng dáng đội bóng đã từng làm mưa làm gió đấu trường châu Âu lẫn thế giới suốt một thập kỷ. Nhưng suy cho cùng, Tây Ban Nha đang trải qua quãng thời gian chuyển tiếp thế hệ với sự ra đi của nhiều trụ cột, và thay vào đó là những sự thay thế trẻ trung nhưng vẫn còn non kinh nghiệm.

Thế hệ lẫy lừng những năm 2008 - 2018 đã đi qua. Và trong hai năm trở lại đây họ vẫn là thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu và thế giới. Nhưng ánh hào quang vẫn không phủ hết thực lực của những “chú bò tót” hiện tại. Bóng đá luôn tiềm ẩn một qui luật bất thành văn: qua những ngày hoàng kim, tất nhiên sẽ có những ngày long đong lận đận. Tây Ban Nha cũng không phải ngoại lệ. Công lao, đóng góp của những công thần có lẽ không cần nhắc lại, và chắc chắn người hâm mộ cũng sẽ không bao giờ quên.

Nhưng, thời gian và tuổi tác không đợi ai bao giờ. Những cầu thủ thuộc thế hệ vàng còn sót lại trong đội hình như Jordi Alba, Gerard Moreno… cũng vậy, vẫn có giây phút tỏa sáng và khẳng định được đẳng cấp của mình. Nhưng vào thời điểm quyết định thì hụt hơi, đuối sức một cách rất đáng tiếc, đỉnh điểm trong trận gặp Ba Lan. Gerard Moreno đá hỏng 11m, Alvaro Morata ập vào nhưng đá ra ngoài, bỏ lở cơ hội giành trận thắng đầu tiên. Buồn, nhưng có lẽ phải thừa nhận, thời của thế hệ vàng qua rồi. Đã đến lúc họ phải nhường sân khấu cho những người trẻ.

Morata bỏ lỡ cơ hội trước khuôn thành Ba Lan AFP

Có lẽ lần chuyển giao thế hệ lần này dường như không được suông sẻ bởi “tre già nhưng măng chưa mọc”. Xem họ đá, nhiều fan lâu năm đều phải chép miệng: “Tây Ban Nha đá non quá”. Chỉ cần so sánh 2 cú đánh đầu giữa Adama Traoré (Tây Ban Nha) và Robert Lewandowski (Ba Lan) cũng thấy sự non nớt của cầu thủ Tây Ban Nha. Cùng một vị trí, thậm chí còn khó hơn, tiền đạo Ba Lan đánh đầu hiểm hóc ghi bàn, trong khi đó, tài năng trẻ của Tây Ban Nha lại đánh đầu vào vị trí thủ môn đang chờ sẵn. Có cảm giác hiện nay dù họ kiểm soát bóng nhiều hơn, có dẫn trước đối phương 2-3 bàn đi nữa thì cổ động viên vẫn có chút lo lắng, khác hẳn với cảm giác vững tâm dù chỉ có 1 bàn cách biệt mong manh của những năm trước.

“Những chú bò tót” hiện nay đá đơn giản đến ngây thơ, đồng thời mất đi hầu hết sự kín kẻ trong phòng thủ. Cứ mỗi khi các cầu thủ Ba Lan có cơ hội dứt điểm là hàng phòng ngự Tây Ban Nha lại chao đảo. Aymeric Laporte, Pau Torres, Diego Llorente có những lúc chạy theo bóng một cách vô hồn và yếu ớt trong tranh chấp đưa đến những bàn thua lãng xẹt. Trên hàng công, Alvaro Morata trở nên đơn độc. Từ đó, những pha thót tim khi khung thành bị đe dọa liên tiếp xảy ra đó là điều đương nhiên.

Cú sút phạt đền không thành của Moreno AFP

Thời điểm chuyển giao thế hệ luôn rất nhạy cảm, sự thăng trầm của một đội bóng cũng diễn ra chính ở thời điểm này. Nếu phát huy được tốt vũ khí đến từ hai biên, sắc sao trong dứt điểm và gia cố được hàng phòng ngự, các “chàng đấu sĩ xứ bò tót”, hoàn toàn có thể an tâm vào một suất đi vào vòng trong. Có thể ở thời điểm hiện tại “măng” của Tây Ban Nha còn non, nhưng với sự lèo lái, nhìn xa trông rộng của HLV Enrique, có lẽ Tây Ban Nha sẽ lại có một thế hệ đầy tiềm năng, đủ bản lĩnh để nhận lấy những giá trị niềm tin mà thế hệ đàn anh gây dựng được để giữ gìn và tiếp tục củng cổ vững chắc.