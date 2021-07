EURO 2020: HLV Mancini khẳng định tuyển Ý không thể là bản sao của Tây Ban Nha

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận bán kết EURO 2020 lúc 2 giờ rạng sáng mai (7.7, giờ VN) trên sân Wembley, HLV Mancini nói: “ Tuyển Ý không thể trở thành tuyển Tây Ban Nha như những gì họ thể hiện trước đây. Chúng tôi là Ý, chúng tôi có phong cách riêng”.

Cũng theo HLV Mancini: “Mặc dù mọi người đang nói về sức tấn công của tuyển Ý, nhưng lối chơi của chúng tôi dựa trên nền tảng hàng phòng ngự. Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci là những người tôi muốn nói tới chính là cái hồn của bóng đá Ý. Họ cũng đã nhận được nhiều lời khen và muốn tiếp tục thể hiện mình là những người giỏi nhất ở vị trí đó. Tôi hy vọng cả 2 tiếp tục thi đấu thêm nhiều trận nữa ở đẳng cấp cao như hiện nay”.

Trong khi đó, đánh giá về tuyển Tây Ban Nha, HLV Mancini cho rằng: “Họ vẫn đang thi đấu theo phong cách riêng và rất đặc trưng của mình. Tuyển Tây Ban Nha hiện nay là một tập thể trẻ trung, và họ đang được dẫn dắt bởi một HLV rất giỏi (Luis Enrique), người đã từng vô địch Champions League với Barcelona”.

Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci là nền tảng trong lối chơi của tuyển Ý, theo HLV Mancini AFP

HLV Mancini cũng nhận định: “Khi họ có một HLV giỏi, chắc chắn các cầu thủ sẽ chơi một thứ bóng đá chất lượng và đừng bao giờ đánh giá thấp điều đó.

Do đó, theo tôi, đây là một trận đấu đầy khó khăn. Tuyển Tây Ban Nha khác so với tuyển Bỉ rất nhiều. Họ chắc chắn sẽ khiến chúng tôi còn vất vả hơn nhiều lần so với các trận trước đây, và cũng cần nhớ mọi sự gian nan thế nào khi chúng tôi bị tuyển Áo hành hạ ở vòng 1/8. Tại vòng knock-out, mỗi trận đấu là một cuộc quyết đấu, và không thể so sánh, bởi các đối thủ đều sẽ dồn toàn lực thi đấu”.

Ngoài ra, HLV Mancini cảnh báo tuyển Ý chớ mắc phải sự chủ quan và tự mãn trước những lời tâng bốc hiện nay.

Ông nói thêm: “Tuyển Ý đã vào đến chung kết đâu. Phía trước vẫn là một trận đấu không hề dễ thở một chút nào. Để vào chung kết, chúng tôi cần phải chơi một trận đấu tuyệt hay nữa, và điều đó là không hề dễ, vì đối thủ sẽ không dễ dàng để bị khuất phục”.