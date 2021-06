Euro 2020: Shevchenko sẽ biến 'đội bóng một người' thành ngân hàng điểm?

Ở lượt trận đầu tiên ở bảng C, phải đợi đến phút 85, Denzel Dumfries mới ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Lan trước Ukraine. Đội bóng của cựu danh thủ Andrey Shevchenko đã nhiều lần khiến “ Cơn lốc da cam” phải “ngừng thổi”, nhất là khi họ liên tiếp ghi 2 bàn san bằng tỷ 2-2 trong hiệp 2 dù đội bóng của HLV Frank de Boer dẫn trước đến 2-0. Màn trình diễn ấy đủ để người hâm mộ đội Ukraine tin tưởng vào chiến thắng cách biệt trước Bắc Macedonia trong cuộc gặp gỡ đêm nay.

Thống kê từ Whoscored.com cho thấy, những chỉ số mà Ukraine đạt được sau trận đầu tiên không thua kém quá xa so với tuyển Hà Lan.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Ukraine gần 40% so với 61% của Hà Lan, đó cũng không phải là sự thua sút quá cách biệt. Tỷ lệ đường chuyền thành công của các học trò ông Shevchenko trước Hà Lan là 82/92%, không phải là con số chênh lệch lớn. Số lần thành công trong tranh chấp bóng bổng của Ukraine trước Hà Lan lần lượt là 8/10. Cả trận Hà Lan sút 15 lần, ghi được 3 bàn thì chỉ với phân nửa số lần sút bóng về phía khung thành đối phương, các cầu thủ Ukraine cũng ghi được 2 bàn. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ ăn bàn trong những lầ”ra chân” của các chân sút chủ lực Ukraine cũng rất đáng khích lệ.

HLV Shevchenko đang thổi lửa cho lối đá mạnh mẽ của Ukraine AFP

Thông số ấy cho thấy Ukraine hiện chơi bóng hiện đại, sẵn sàng lên tranh cướp, pressing ăn miếng trả miếng để tạo lợi thế. Nhận thấy từng có một Ukraine còn tự ti trong quá khứ khi đối đầu với những tên tuổi lớn của bóng đá Châu Âu nên Shevchenko khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng từ năm 2016 đã dày công xây dựng một phong cách chơi tự tin, mềm mại nhờ vào những hiểu biết và kinh nghiệm từng trải của ông trong suốt sự nghiệp cầu thủ.

Trước một Bắc Macedonia còn “chân ướt chân ráo” bước ra đấu trường EURO, Ukraine đang có cơ hội lớn để giành 3 điểm đầu tiên và chờ đợi trận đấu “ The second - final ” với tuyển Áo. Đó là đối thủ mà đội bóng ông Shevchenko buộc phải thắng để cạnh tranh chiếc vé thứ hai của bảng C. Thực chất, cũng thật khó để Áo có thể làm nên chuyện trước “ Cơn lốc màu da cam” của HLV Frank de Boer trong lần ra quân tiếp theo của đội bóng này.

Pandev, một mình rất khó đưa Bắc Macedonia vượt lên AFP

Đụng độ với tuyển Áo ở ngày ra quân, Bắc Macedonia dễ dàng bị hạ “đo ván” 3-1. Mọi chỉ số trận đấu ấy, tuyển Áo tỏ ra vượt trội trước các học trò HLV Angelovski. Ngôi sao duy nhất của đội bóng này, Goran Pandev ( người đang chơi cho CLB Genoa/ Series A) luôn là nhân vật chính trong lối chơi mà HLV Angelovski áp dụng. Thế nhưng ở tuổi 37 tuổi anh cũng đành bất lực nhìn đội nhà bị người Áo đánh bại dễ dàng ở ngày ra quân.

So với tuyển Áo, đội bóng của ông Shevchenko nhỉnh hơn. Họ có những nhân vật chỉ huy ở các tuyến như cặp tiền đạo Yamaolenko (Westham/Anh), Yaremchuk ( Gent/Bỉ) hay các tiền vệ và hậu vệ Malinovskyi ( Atalanta /Ý), Stepanenko ( Shakhtar Donestk), Zinchenko ( Manchester City/Anh), Sobol (Club Brugge/Bỉ)...Nếu như Bắc Macedonia được xem là “đội bóng một người”, dựa vào lão tướng Goran Pandev thì Ukraine có lực lượng “tinh nhuệ” trải đều khắp các tuyến.

Sau trận thua Áo 1-3, có lẽ Bắc Macedonia sẽ tiếp tục trở thành “ngân hàng điểm” cho đối phương trong 2 cuộc đối đầu còn lại ở bảng đấu này. Trước đối thủ yếu hơn, có lẽ ông Shevchenko không ngại “xua quân” lên đánh phủ đầu để sớm tìm bàn thắng. Ukraine vì thế buộc phải giành 3 điểm như một “mệnh lệnh”! Nhiệm vụ này nằm trong tầm tay của các học trò ông Shevchenko