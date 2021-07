Lịch truyền hình trực tiếp bán kết EURO 2020 rạng sáng 7.7: Tuyển Ý phải 'để ý' Tây Ban Nha

Tuyển Ý toàn thắng cả 5 trận ở EURO 2020 trong đó có chiến thắng giá trị 2-1 trước tuyển Bỉ ở bán kết. Những gì mà đoàn quân của HLV Roberto Mancini trình diễn đã khiến người Ý được nhìn bằng cặp mắt khác hẳn. Phòng ngự chắc, phản công sắc nét và đặc biệt lối chơi của tuyển Ý hấp dẫn hơn rất nhiều so với chính họ trong quá khứ đã khiến người hâm mộ vốn yêu mến đội bóng mặc áo màu thiên thanh thêm say đắm. Vì thế, họ được đặt niềm tin hơn so với đối thủ Tây Ban Nha trong trận bán kết diễn ra lúc 2 giờ sáng 7.7 (theo giờ VN).

Tuyển Tây Ban Nha thích kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công cũng nhiều hơn và tất nhiên cơ hội ghi bàn không kể hết. Nhưng vấn đề của đoàn quân HLV Enrique chính là khả năng dứt điểm của hàng công. Dù tuyển Tây Ban Nha là chủ sỡ hữu của hai trận thắng có tỷ số khủng khiếp là 5-0 (trước Slovakia ở vòng bảng) và 5-3 (trước Croatia ở vòng 1/8) nhưng thật đáng ngạc nhiên là cho đến trước trận bán kết này, tiền đạo Morata và các đồng đội chỉ mới thắng đúng 1 trận sau 90 phút thi đấu chính thức (trước Slovakia). Họ hòa hết 4 trận còn lại và phải nhờ đến giờ đấu thêm mới có được tấm vé dự trận bán kết này.

Chính 2 trận thắng sau 120 phút gần đây đã bào mòn sức lực của các học trò HLV Enrique nên trước một tuyển Ý sung mãn, họ bị đánh giá thấp hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể khuất phục được đội bóng đến từ đất nước có hình chiếc ủng nhưng dù gì, nhiều khả năng họ cũng phải nhờ đến hiệp phụ để có được điều mình muốn.