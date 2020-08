Aubameyang, Lewis Hamilton dẫn đầu tưởng niệm ‘Báo đen’ Black Panther, Chadwick Boseman

Tay đua F1 , Lewis Hamilton trong ngày đua phân hạng chặng đua Bỉ, khi giành pole xuất phát đầu tiên đã có hành động tưởng niệm “Báo đen” Chadwick Boseman bằng hình ảnh bắt chéo tay trước ngực.

Lewis Hamilton viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter: “Tôi thức dậy với tin tức buồn thảm. Không thể tin là Chadwick Boseman đã rời bỏ chúng ta. Tôi dành tặng cột mốc này (giành pole xuất phát ở chặng đua Bỉ) cho Chadwick Boseman.

Những gì anh ấy làm được, và để lại một di sản đồ sộ thật đáng kinh ngạc (trong thế giới điện ảnh). Anh ấy đã truyền cảm hứng cho những người da màu khắp thế giới, đến những thế hệ thanh thiếu niên và phụ nữ, đồng thời là một “Siêu anh hùng” thực sự trong đời thường như trên phim ảnh mà anh từng thể hiện. Hãy yên nghỉ, bạn của tôi”.

Diễn viên Chadwick Boseman qua đời khi mới 43 tuổi, anh nổi tiếng khi đóng các vai diễn biểu tượng người da màu là Jackie Robinson (trong phim 42 năm 2013) và James Brown (trong phim Get on Up năm 2014), trước khi trở thành tên tuổi hàng đầu Hollywood với vai chính trong phim Black Panther của vũ trụ điện ảnh Marvel. Anh qua đời vì bệnh ung thư sau 4 năm âm thầm điều trị.

Lewis Hamilton tưởng nhớ thần tượng "Báo đen" Chadwick Boseman AFP

Với vai chính trong phim Black Panther, Chadwick Boseman cũng trở thành thần tượng của nhiều ngôi sao bóng đá như tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal , người hay ăn mừng các bàn thắng bằng cách đeo mặt nạ hình ảnh “Báo đen” trong bộ phim.

Aubameyang là cầu thủ rất thần tượng và ngưỡng mộ diễn viên Chadwick Boseman trong phim Black Panther (Báo đen) Chụp màn hình The Sun