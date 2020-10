Hậu vệ của Marseille nhận hơn 2 triệu tin nhắn dọa giết vì gây hấn Neymar

Alvaro nói: “Đây là trận đấu mà tôi rất thích vì là trận “Siêu kinh điển” đầu tiên của tôi ở Pháp, năm ngoái tôi không thể tham gia, và chúng tôi đã thắng. Tôi nhận ra điều gì đang xảy ra khi chúng tôi trở lại Marseille, tin nhắn bắt đầu đến điện thoại của tôi. Tôi nhận được hơn 2 triệu tin nhắn trên WhatsApp với tất cả các hình thức đe dọa và bằng các ngôn ngữ khác”, hậu vệ 30 tuổi người Tây Ban Nha bức xúc.

“Tin nhắn có hình ảnh những chiếc xe của tôi, và họ nói với tôi rằng họ sẽ đến nhà tôi để giết tôi và cha mẹ tôi trong cửa hàng. Tôi vô cùng sợ hãi và đã mất nhiều đêm không ngủ. Ảnh hưởng của Neymar lớn đến mức anh ta thậm chí không nhận ra ý nghĩa của những gì mình làm có thể mang đến rắc rối cho người khác. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn, và bố mẹ tôi nhìn thấy tôi khóc mỗi ngày”, tờ Kick Off dẫn lời Alvaro nói thêm.

Cầu thủ của Marseille kể tiếp: “Anh ấy (Neymar) đã hiểu sai một số lời nói của tôi. Bạn sẽ không bao giờ sống ở Marseille nếu bạn là một người phân biệt chủng tộc. Tôi nghĩ đến việc rời Marseille, nhưng câu lạc bộ đã ủng hộ tôi”.

Trước đó, phía CLB Marseille cũng đã gửi đoạn video tố cáo Neymar đã có hành động phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Sakai của Nhật Bản trong trận đấu trên. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn các giải chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã quyết định không áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Alvaro lẫn Neymar, do không có đủ bằng chứng để kết tội một trong số họ. Neymar trước đó đã nhận án treo giò 2 trận do nhận thẻ đỏ ở cuộc đối đầu với Marseille do có hành vi tát vào đầu Alvaro.