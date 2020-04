‘Kiều nữ quần vợt’ Bouchard đồng ý hẹn hò với yêu cầu… cực sốc

Vào tháng trước, Bouchard đã bày tỏ sự nhàm chán trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do sự bùng phát của Covid-19, thậm chí tay vợt xinh đẹp còn "thả thính" rằng, nếu tự cách ly mà có bạn trai sẽ vui hơn rất nhiều.

Tưởng rằng mình là một người may mắn khi được Bouchard nhận lời hẹn hò , nhưng giờ thì có lẽ Bob đang cảm thấy hối hận vì yêu cầu "quá lố" của mình. Anh chàng này sẽ càng hối hận hơn nữa sau khi biết rằng vào năm 2017, chàng sinh viên John Goehrke đã may mắn được hẹn hò với Bouchard sau khi anh dự đoán đúng đội bóng bầu dục New England Patriots sẽ lật ngược được tình thế trước Atlanta Falcons dù đã bị dẫn trước 21-0.