Serena Williams khoe ‘thần thái cực đỉnh’ trong trang phục thời trang

Gần đây, cựu số một thế giới cũng đã được chọn để trở thành gương mặt đại diện toàn cầu cho Stuart Weitzman. Theo đó, Serena sẽ góp mặt trong chiến dịch quảng cáo năm 2020 của thương hiệu giày triệu đô này với các sản phẩm chủ yếu giành cho nữ giới. Đồng hành với Serena còn có 2 nhà nữ lãnh đạo là: Sage Ke’alohilani Quiamno (nhà đồng sáng lập tổ chức Future for Us) và Ashlee Wisdom (người sáng lập tổ chức Health in Her Hue).