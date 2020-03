Vợ cầu thủ Ý dính Covid-19: Bình luận viên cự phách, sao mạng xã hội

Chương trình “Match of the Day” của BBC Sport có từ lâu đời, và được bình luận viên cựu danh thủ tên tuổi bóng đá Anh, ông Gary Lineker dẫn lâu nay. Vì thế, báo chí Ý hay so sánh cô Michela Persico chính là “Gary Lineker của người Ý”.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang bùng phát ở Ý, không chỉ khiến chồng cô Michela Persico, hậu vệ Rugani dính phải, mà còn khiến mọi trận đấu bóng đá ở Ý bị hoãn lại đến ngày 3.4.

Do đó, chương trình “Match of the Day” phiên bản tiếng Ý của nữ dẫn chương trình xinh đẹp 28 tuổi này phải ngừng phát sóng.

Thay vào đó, cô Michela Persico sau khi chồng mình, hậu vệ Rugani phải cách ly điều trị Covid-19, cũng phải thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để ngăn ngừa bị nhiễm bệnh.

Cô Michela Persico và chồng mình, hậu vệ Daniele Rugani trong chuyến nghỉ hè gần đây Chụp màn hình trang cá nhân

Thông qua tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram có hơn 350.000 người theo dõi, cô Michela Persico thời gian này cũng trở thành người phát ngôn của chồng mình, khi thường xuyên thông tin về tình hình sức khoẻ của Rugani.

Cô Michela Persico dù là WAGs, nhưng có nghề nghiệp là một bình luận viên bóng có tiếng và là nhà báo thể thao uy tín ở Ý Chụp màn hình trang cá nhân

Theo đó, cô Michela Persico cho biết Rugani hiện trong tình trạng ổn định sau khi xét nghiệm dương tính Covid-19 , và tin tưởng anh sẽ sớm khỏi bệnh để trở lại tập luyện và thi đấu cho Juventus