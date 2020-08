Giải quần vợt Mỹ mở rộng vắng sao và khán giả

Tuy nhiên nhiều tay vợt lo lắng cho an toàn bản thân nên từ chối tham gia, như hai nhà đương kim vô địch Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Bianca Andreescu (Canada). Ngoài ra, nhiều tay vợt nam nổi tiếng như Roger Federer (Thụy Sĩ), Stan Wawrinka, Nick Kyrigos (Úc), Kei Nishikori (Nhật Bản) và các tay vợt nữ nổi tiếng như cựu số 1 thế giới Ashleigh Barty (Úc), Elina Svitolina (Ukraine) và Kiki Bertens (Hà Lan) cũng rút lui.

Tại giải năm nay, các tay vợt nhập cảnh Mỹ sẽ không bị cách ly nhưng phải kiểm tra nghiêm ngặt trước khi tới New York dự giải và họ sẽ vẫn phải xét nghiệm trong suốt thời gian đấu giải. Ngoài ra, ban tổ chức giải cũng thông báo sẽ không có khán giả đến sân xem các tay vợt thi đấu, khiến giải năm nay thất thu, dẫn đến tiền thưởng sẽ bị cắt giảm. Tổng số tiền giải thưởng năm nay là 53,4 triệu USD so với 57 triệu USD của giải năm 2019. Mỗi tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 3 triệu USD, giảm 85.000 USD so với năm ngoái.

Vắng cả Nadal (trên) lẫn Federer giải năm nay mất hay AFP