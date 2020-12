2 cựu vô địch Bình Điền Long An và Thể Công văng khỏi top 4 bóng chuyền

Theo điều lệ giải, từ ngày 17 – 20.12, 8 đội (4 nam, 4 nữ) xếp vị trí nhất và nhì các bảng các bảng chi tiết (nam C, nam D, nữ C, nữ D) theo thứ tự là Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa và TP.HCM thi đấu vòng chung kết nam; các đội Thông tin LienVietPostBank, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang và Kinh Bắc Bắc Ninh thi đấu vòng chung kết nữ.

4 đội nam và 4 đội nữ xếp hạng 4 và 5 các bảng tranh các hạng từ 7 đến 10 gồm Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Long và Long An (nam) cùng Đắk Lắk, Hải Dương, Vĩnh Long và Thanh Hóa (nữ) tranh vòng xếp hạng từ 7 đến 10; hai đội hạng 10 (nam và nữ) sẽ phải xuống thi đấu ở hạng A mùa bóng 2021. Riêng 4 đội xếp hạng 3 của các bảng là nam Thể Công và Hà Tĩnh, nữ Than Quảng Ninh và Bình Điền Long An chấm dứt thi đấu giải VĐQG 2020 và được trụ hạng sớm.

Ở vòng bảng có bất ngờ khi các ứng viên mạnh như Bình Điền Long An, Thể Công đều bị loại không thể vào top 4. Ngay nữ Đăk Lăk cũng chơi rất hay cũng không thể có mặt ở vòng chung kết tranh huy chương

Biên Phòng vào vòng chung kết nam Nhựt Quang

Lịch thi đấu vòng chung kết và xếp hạng (nam ở Khánh Hòa và nữ ở Đắk Lắk)

Trận 1 lúc 18 giờ 17.12 (đấu chéo): nam Hà Nội gặp Long An, nữ Đắk Lắk gặp Thanh Hóa.Trận 2 lúc 20 giờ 17.12 (đấu chéo): nam Vĩnh Long gặp Bình Dương, nữ Vĩnh Long gặp Hải Dương

Trận 3 (bán kết 1) lúc 18 giờ 18.12: nam Tràng An Ninh Bình gặp TP.HCM, nữ Thông tin LVPB gặp Kinh Bắc Bắc Ninh. Trận 4 (bán kết 2) lúc 20 giờ 18.12: nam Sanest Khánh Hòa gặp Biên Phòng, nữ Hóa chất Đức Giang gặp Ngân hàng Công Thương

Trận 5 (xếp hạng 7-8) lúc 18 giờ 19.12: Thắng trận 1 gặp thắng trận 2. Trận 6 (xếp hạng 9-10) lúc 20 giờ 19.12: Thua trận 1 gặp thua trận 2

Trận 7 (xếp hạng 3-4) lúc 18 giờ 20.12: Thua trận 3 gặp thua trận 4. Trận 8 (chung kết) lúc 20 giờ 20.12: Thắng trận 3 gặp thắng trận 4