Bên trong sàn đấu quyền anh tay không đẫm máu nhất thế giới giữa đại dịch Covid-19

Các nhà tổ chức cho rằng sở dĩ môn thể thao này trở nên phổ biến là do những hạn chế của Covid-19 khiến các môn khác đều bị rơi vào tình trạng đóng băng, cùng với đó là sự ảnh hưởng của nền kinh tế.

Theo đó, các trận đấu được phân chia theo giới tính cho nữ và nam và bao gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Sàn đấu được bao quanh bởi những đống cỏ khô và thường sẽ nhuộm đỏ bằng máu vào cuối các trận đấu.

Do không mang găng nên vùng ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn và thay vì gây tổn thương não thì các trận đấu không găng thường có rất nhiều máu me do các vết thương ngoài da . Dù trông có vẻ dã man, nhưng thực tế boxing không găng lại ít khi gây ra nội thương cho các tay đấm. Thế nên, ban tổ chức đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng các cuộc đọ sức như thế này sẽ gây nguy hiểm cho các vận động viên.