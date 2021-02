Bích Tuyền và đội nữ bóng chuyền Vĩnh Long 'chuyển hộ khẩu' ra Ninh Bình.

Ngay sau đó, trong ngày 26.2, các vận động viên chủ chốt của đội Truyền hình Vĩnh Long thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2020 đã có mặt tại Ninh Bình để tập luyện. Dẫn dắt đội bóng mới cũng chính là ban huấn luyện cũ của Vĩnh Long trong mùa 2020 gồm HLV trưởng Đào Thị La cùng các HLV phó Nguyễn Thị Kim Túc và Trần Phước Đạt.

Ngoại trừ cựu chủ công tuyển thủ quốc gia Cẩm Tú có việc đột xuất xin phép ra chậm; 9 thành viên từng thi đấu cho đội nữ Vĩnh Long gồm ngôi sao sáng nhất hiện nay là đối chuyền Bích Tuyền, phụ công Mỹ Xuyên và Ngọc Diệp, libero Thanh Diệu và Yến Nhi, chuyền hai Bé Ngọc và Hoài Mi, chủ công Mỹ Thu và Ngọc Như đều tập nghiêm túc để sẵn sàng thi đấu tốt tại Cúp Hoa Lư vào cuối tháng 3 năm nay trên sân nhà.

Ông Vũ Hồng Minh – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Ninh Bình – cho biết: "Về phương thức hợp đồng với các VĐV từ Vĩnh Long chuyển qua, có VĐV chúng tôi ký nhiều năm nhưng cũng có VĐV ký từng năm một tùy theo hiệu quả và nỗ lực thi đấu". Về Cúp Hoa Lư mà Ninh Bình tổ chức thường niên, ông Minh thông tin thêm: "Năm nay, ban đầu chúng tôi định tổ chức từ ngày 1 – 6/3 với 5 đội nam và 5 đội nữ nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên có thể chuyển qua từ 22 – 27.3 cũng với 5 đội nam như đã mời trước đây. Riêng về bảng đấu nữ sẽ có 6 đội gồm 5 đội đã mời từ trước là Thái Bình, Hải Tiến Thanh Hóa, Than Quảng Ninh , VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh và thêm đội nữ mới của chủ nhà Ninh Bình.