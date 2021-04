Bóng chuyền Bình Điền Long An tạo nên 'trận thắng để đời' trước Hóa chất Đức Giang

Nhà thi đấu Gia Lâm với sức chứa khoảng 2.500 khán giả chiều qua đã không còn chỗ trống trong trận đấu giữa các "chân dài" cựu vô địch quốc gia Bình Điền Long An và chủ nhà Hóa chất Đức Giang. Đội bóng miền Tây đang trong thời điểm trẻ hóa nên hầu hết đều ngợp trước đông đảo người hâm mộ địa phương khoác áo đỏ rực chiếm trọn khán đài B.

Không chỉ bị ngợp bởi khán giả cổ vũ quá nhiệt tình, hầu hết các VĐV trẻ của Bình Điền Long An còn phải bị động trước lối đánh tốc độ của các học trò HLV Nguyễn Hữu Hà với kinh nghiệm và khéo léo trong kỹ thuật nhờ thi đấu quốc tế nhiều như Nguyễn Thị Xuân, Lê Thị Minh Nhâm, Trần Hoàng Kim, Trần Thị Bích Thủy… Do vậy, đội Bình Điền Long An suốt 2 hiệp này chưa có lần nào vượt lên dẫn điểm và phải thua liền 20/25 và 21/25,

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra từ đầu hiệp 3 khi HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền quyết định tung dần các VĐV trẻ vào sân, trong đó có 2 VĐV bắt nhịp khá nhanh là phụ công Đặng Thị Mỹ Duyên và chủ công Đoàn Thị Mỹ Tiên. Dù chỉ cao 1m74 nhưng Mỹ Duyên (sinh năm 2003) lại phù hợp với lối đánh tốc độ và đã nhiều lần trong trận đấu này cùng với chị ruột của mình là tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Kim Thanh chắn đôi rất thành công trước các pha tấn công hiểm hóc của chủ công Nguyễn Thị Hồng Phương. Mỹ Duyên cùng đồng đội còn góp phần tạo bóng cho chuyền hai Võ Thị Kim Thoa "có cầu tốt" để đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho các mũi tấn công của đội. Còn Mỹ Tiên (sinh năm 2000) ít khi vào đội hình chính nhưng lần này từ hiệp 3 đã có những pha bóng lỏng tay ghi được điểm và cứu bóng khá nhiều.

Đóng góp khiêm tốn của các VĐV trẻ bằng cách giành được điểm từ hiệp 3 đã làm cho tinh thần toàn đội Bình Điền Long An lên cao. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn có những quả "tấn công trên chắn" rất hiệu quả, Kim Thanh không chỉ tốt trong các pha bóng nhanh mà còn phát bóng tốt trong lúc bộ đôi libero Kim Liên và Khánh Đang đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kể từ hiệp 3 đến khi kết thúc trận đấu. Quan trọng nhất là sự nỗ lực tích cực này đã làm toàn đội gắn kết, từng bước giành những chiến thắng rất gay go như 28/26 ở hiệp 3, 25/21 ở hiệp 4 và 15/10 ở hiệp quyết định. Với trận thắng này, các học trò của HLV Ngọc Hiền đã có 5 điểm sau 2 trận, rất nhiều hy vọng chiếm suất đi dự Cúp Hùng Vương năm nay.

Cô trò đội Bình Điền Long An ngất ngây với chiến thắng Nhựt Quang

Cũng ở bảng B nam, trận đấu có tính quyết định thứ hạng trong bảng giữa Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng cũng đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc thăng hoa và phấn khích. Nếu như đương kim vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa có Từ Thanh Thuận, Huỳnh Trung Trực, Ngô Văn Kiều, Dương Văn Tiên, Trần Triển Chiêu hoạt động tốt thì ở đội Biên Phòng cũng không kém khi Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trịnh Tiến Duyệt… đều thi đấu bùng nổ. Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh ở giấy phút cuối trận, đội Sanest Khánh Hòa đã giành chiến thắng 3-2 để chắc chắn có 1 suất đi Phú Thọ dự Cúp Hùng Vương.

Đội trưởng Từ Thanh Thuận (số 9) vẫn thi đấu nổi bật Nhựt Quang