Bóng chuyền nữ Bình Điền Long An thay tướng sau cú sốc ở giải vô địch quốc gia

Kể từ năm 2013, bóng chuyền nữ Bình Điền Long An mới bị đánh bật khỏi tốp 4 quốc gia, điều này không thể làm hài lòng những người yêu mến CLB này. Dẫu biết đội trong quá trình chuyển giao lực lượng, thiếu vắng nhiều gương mặt quan trọng như Ngọc Hoa chuyển sang huấn luyện, Dương Thị Hên (giải nghệ)…nhưng những Thanh Thúy , Kim Thanh, Kim Liên… vẫn được đánh giá cao. Không ít nhận định cho rằng thất bại của Bình Điền Long An đến từ lối chơi “thiếu lửa” tất nhiên có cả trách nhiệm của ban huấn luyện.

HLV Nguyễn Quốc Vũ rời ghế HLV trưởng CLB Bình Điền Long An Hà Phương

Sau buổi họp rút tỉa kinh nghiệm, hôm nay, lãnh đạo CLB Bình Điền Long An thông báo quyết định thay tướng khi đưa HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền nắm đội thay cho HLV Nguyễn Quốc Vũ chuyển sang huấn luyện đội Năng khiếu Bình Điền Long An. HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền từng dẫn dắt đội nam lẫn nữ trẻ Long An đạt nhiều thành tích ấn tượng. Bà từng có thời gian trợ lý HLV cho chuyên gia Shimizu (Nhật Bản) giúp Bình Điền Long An đoạt cúp Hùng Vương năm 2005.

CLB Bình Điền Long An được kỳ vọng lột xác sau thay đổi ở ban huấn luyện Hà Phương