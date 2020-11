Cậu bé mang 2 dòng máu Việt - Anh giành chức vô địch giải đua xe Go Kart 2020

Giải đua xe Go Kart tranh cúp Đại Nam - FRV 2020 do Công ty cổ phần đua xe công thức Việt Nam (FRV) tổ chức. Đây là công ty tiên phong trong lĩnh vực tổ chức và quản lý các giải đua Go kart tại Việt Nam.

Trước khi cuộc đua này diễn ra, it ai ngờ rằng cậu bé mang hai dòng máu Việt - Anh có thể giành được chiến thắng. Bởi Alex Sawyer chỉ vừa mới tập luyện môn đua xe này mới 1 năm và đây cũng là giải đua đầu tiên của cậu bé. Tuy nhiên, bước vào cuộc đua thì Alex Sawyer đã khiến mọi người phải thán phục vì khả năng điều khiển chiếc xe rất tốt và một “cái đầu lạnh” trước sự đeo bám của những tay đua đàn anh...

Các tay đua chuẩn bị bước vào chặng đua Đội ngũ kỹ thuật cũng kiểm tra xe để các tay đua có được sự an toàn nhất Những chiếc nón bảo hộ tốt nhất dành cho các tay đua Các tay đua xuất phát thi đấu ở nội dung đua Sprint. Cuộc đua đã thu hút hơn 500 khán giả đến đường đua Đại Nam để theo dõi. Các khán giả đã được chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn trên đường đua, tận hưởng bầu không khí của một lễ hội tốc độ, một giải đua xe chuyên nghiệp đúng nghĩa. Alex Sawyer đã là người dẫn đầu cuộc đua ngay từ khi xuất phát Kỹ thuật vào cua rất tốt của Alex Sawyer đã giúp cậu bé 12 tuổi tạo ra khác biệt so với các đàn anh

Những tay đua đàn anh cố gắng đeo bám Alex Sawyer Nhưng Alex Sawyer vẫn xuất sắc bỏ xa các tay đua khác để về nhất

Hai tay đua Nguyễn Anh Tuấn (Đội đua CD KingDrag) và Cao Việt Nam (Đội đua Vietstar) về nhì và ba Nụ cười đáng yêu của Alex Sawyer Alex Sawyer chiến thắng nội dung Sprint Phần thưởng giành cho các đội giành vị trí cao nhất của nội dung tiếp sức ENDURANCE 02 HOURS