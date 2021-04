Chàng rể Việt bảo vệ thành công áo vàng Cúp truyền hình

Ở chặng 18 diễn ra hôm nay từ Nha Trang đi Ninh Thuận , tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tập đoàn Lộc trời An Giang) thoát đi thành công ở tốp đầu, xuất sắc cán đích đầu tiên, lần đầu tận hưởng hương vị thắng chặng ở Cúp truyền hình TP.HCM . Loic Desriac về đích ở tốp sau, các tốp đầu 30 giây nhưng bảo vệ thành công áo vàng sau 18 chặng bởi giữ khoảng cách an toàn so với tốp đầu.

Javier Perez (7) tấn công ở đèo Vĩnh Hy, áo vàng Loic Desriac nỗ lực đeo bám phía sau Khả Hòa

Chặng đua hấp dẫn ở các cuộc tấn công tại đèo Vĩnh Hy. Khi vào đèo Vĩnh Hy cùng tốp đầu, tay đua Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ) tấn công mạnh mẽ, một mình cán đích đầu tiên. Bị kẹt ở tốp sau nhưng Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) vẫn bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi nhờ khoảng cách điểm bỏ xa Tuấn Vũ. Tay đua Javier Perez (Vinama TP.HCM) cũng tận dụng khả năng đèo tốt, tấn công mạnh mẽ nhưng bị áo vàng Loic Desriac đeo bám đối thủ như hình với bóng khiến anh không thực hiện thành công ý đồ “đánh” áo vàng.

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ăn mừng thắng chặng tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm Khả Hòa

Sau 18 chặng, Loic Desriac bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, giữ khoảng cách 20 giây so với tay đua xếp nhì Nguyễn Tuấn Vũ (Vinama TP.HCM). Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) bảo vệ được áo xanh-vua nước rút với khoảng cách 13 điểm so với Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang). Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) giữ danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Bike Life Đồng Nai tiếp tục giữ ngôi nhất đồng đội.

Trao thưởng cá nhân chặng 18 Khả Hòa Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng sau 18 chặng Khả Hòa