Đồng Nai thắng ngoạn mục đưa Loic Desriac “xé” áo vàng Cúp truyền hình

Các tay đua Bike Life Đồng Nai làm đảo lộn dự đoán khi đánh bại đội thống trị nội dung đồng đội tính giờ ở các năm trước là Vinama TP.HCM. Cả 3 vòng đua (mỗi vòng 13 km), Loic Desriac cùng các đồng đội Bike Life Đồng Nai luôn tạo ưu thế trước CLB TP.HCM Vinama, sau đó về đích sau 47 phút 23 giây, ít hơn 6 giây so với TP.HCM nên chiếm ngôi nhất đồng đội sau 8 chặng.

CLB Dược Domesco Đồng Tháp của áo vàng Nguyễn Tấn Hoài chỉ về hạng ba với thành tích 48 giây 01, kém 38 giây so với Bike Life Đồng Nai nên tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) cũng đánh chiếm thành công danh hiệu áo vàng sau 8 chặng. Nguyễn Tấn Hoài rơi xuống hạng 11, kém 26 giây so với áo vàng trong khi tay đua Javier Perez (TP.HCM Vinama) lên hạng nhì cá nhân, kém 6 giây so với Loic Desriac.