Dàn cao thủ tỏa sáng tại giải Billiards Cadre 47/2 TP.HCM mở rộng 2020

Cadre 47/2 là thể loại biến thể của Billiards Libre (tự do) nhằm mục đích giới hạn những cú đánh vào hai bi mục tiêu nằm gần nhau khiến cơ thủ khó tạo ra những series lớn hơn. Điều này càng đòi hỏi trình độ khéo léo và kỹ thuật cao của người chơi hơn nữa so với Libre. 76 cơ thủ giải Billiards Cadre 47/2 được chia làm hai bảng, thi đấu đến 200 điểm theo thể thức loại trực tiếp. Kể từ tứ kết, số điểm được tăng lên thành 250 điểm. Nhà vô địch của giải sẽ nhận cúp và 20 triệu tiền thưởng. Á quân nhận 10 triệu, đồng hạng 3 nhận 4 triệu. Ngoài ra, cơ thủ có series cao nhất giải sẽ nhận một cây cơ thi đấu do mạnh thường quân Nguyễn Hùng Hải (Bình Dương) trao tặng.