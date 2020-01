Dân thể thao đón Tết: Không đâu bằng gia đình

Nhìn tấm ảnh đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như và thủ môn Trần Thị Kim Thanh cầm cành đào, đứng ở sân bay Nội Bài chiều 27 Tết, mà thấy xúc động chi lạ. Vừa chiến đấu quật cường để giành tấm HC Vàng SEA Games 30, các cô gái bóng đá Việt Nam lại lao ngay vào chuẩn bị cho một đấu trường khác “dữ dội” hơn – vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Nên thời gian nghỉ ngơi sau đại hội thể thao khu vực chẳng được là bao, gần Tết Nguyên đán mới được tạm biệt Hà Nội trở về quê nhà. Mang theo “hương vị” rất Bắc là một cành đào thắm, hẳn nhiên các cô muốn cái tết của mình thêm một sắc thái mới.

Huỳnh Như (phải) mang đào từ Hà Nội về trang trí Tết NVCC

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chia sẻ: “Đi cả năm, chỉ muốn về quê Hà Nam đón tết với gia đình. Tôi sẽ biếu bố mẹ một khoản để trả nợ tiền xây nhà. Sẽ lo hết để gia đình mình có một cái tết thật đầy đủ, ấm áp. Đi chợ sắm mứt tết, mua hoa thược dược, violet về cắm. Nhìn thấy hoa violet là đã thấy không khí tết tràn vào nhà”.

Không khí Tết đã tràn ngập gia đình Tuyết Dung NVCC

Còn Đinh Thị Bích – cô gái giành HC Vàng nội dung 800 m tại SEA Games 30 lại trở về nhà ở Nam Định được mấy hôm rồi. 26 Tết, gia đình cô đã luộc một nồi bánh chưng to. 27 Tết, Bích “xắn tay” dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa. Cô không mua đào mà “sắm” một cây quất rất đẹp, nhìn đã thấy không khí tết lắm lắm. Trên trang cá nhân, cô nàng xinh đẹp chia sẻ dòng cảm xúc: “Có người hỏi tôi rằng, năm nay có huy chương được tiền thưởng như vậy chắc sẽ ăn tết khác mọi năm nhỉ. Với tôi tết được quây quần bên mâm cơm gia đình và người thân sau một năm bận rộn ! Được ở cạnh gia đình đó là điều tuyệt vời nhất chứ không cần tết to nhỏ hay cao sang gì. Ta luôn có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về đó là “ NHÀ. Come back home thôi”.

Nữ hoàng điền kinh Đinh Thị Bích bên khối tài sản huy chương mà mình nỗ lực đạt được NVCC

Cũng giành thành tích đặc biệt xuất sắc tại đấu trường khu vực với hẳn 3 tấm HC Vàng môn điền kinh, cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Oanh cũng đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Trước tết vài ngày, cô dành thời gian đến spa rồi nói vui trên Facebook:“Làm đẹp cuối năm để về quê ăn tết. Cố gắng để cải thiện làn da chứ xí gái lắm rồi”. Oanh bảo, điều khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời là được đi chợ tết, được hít thở không khí mùa xuân tràn ngập muôn nơi. “Tết là quãng thời gian mà mọi thứ như chậm lại, lắng đọng và thư thái. Miền Bắc năm nay, có thể sẽ rét trong mấy ngày tết. Nhưng chẳng thấy lạnh đâu vì thấy ấm ở trong tim”, Oanh dịu dàng nói.

Nguyễn Thị Oanh, cô gài đoạt 3 HCV điền kinh ở SEA Games 30 làm đẹp để đón Tết NVCC

Ngày Tết với HLV TDDC Trương Minh Sang tất bật không kém ngày thường. Dân Sài Gòn lấy vợ tận Hà Nội nên mỗi dịp xuân về, Trương Minh Sang đều sắp xếp về thăm gia đình trước khi trở ra Hà Nội đón Tết. Mỗi lần về nhà, Sang đều mua bánh đậu xanh và trà tuyết để thắp hương cho má bởi: “khi còn sống má em rất thích bánh đậu xanh và trà”. Những ngày hiếm hoi về TP.HCM cũng là lúc Sang tranh thủ đi thăm bà con, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hôm nay (28 Tết), Sang lại tất bật trở ra Hà Nội đón Tết cùng gia đình nhỏ của mình.

HLV Trương Minh Sang (trái) với người thầy đầu tiên ở tuyến đội tuyển TDDC TP.HCM NVCC

Trong những ngày cuối năm này, Trọng Hoàng cười nhiều hơn bao giờ hết, dù vẫn hồi hộp đợi đến ngày được chính thức làm cha. Bà xã Phan Quỳnh Anh được anh nâng như nâng trứng từ ngày về lại nhà hôm 20.1. Hừng hực tinh thần chiến binh trên sân cỏ, Hoàng “bò” còn khiến rất nhiều người bất ngờ qua cách khéo léo chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho bà xã đang chuẩn bị “lâm bồn”.

Đội trưởng tuyển bóng đá Việt Nam Quế Ngọc Hải dành thời gian cho gia đình nhỏ NVCC