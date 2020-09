Đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam lại phải chờ

Bộ Tài chính đã xin phép Chính phủ được sửa đổi, bổ sung Nghị định 06. Đồng thời, Bộ Tài chính còn có báo cáo đánh giá tác động của chính sách về dự thảo Nghị định 05, trong đó nhấn mạnh Chính phủ cũng đã 2 lần họp với các bộ, ngành, tuy nhiên do có vướng mắc về pháp lý nên sau 3 năm ban hành, Nghị định 06 vẫn chưa thể triển khai lựa chọn doanh nghiệp (DN).

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, thời gian qua, hệ thống pháp luật tại Việt Nam đã được Quốc hội ban hành một số luật (như luật Quy hoạch, luật Căn cước công dân), do vậy với một số quy định chưa phù hợp hay còn có các vấn đề tồn tại, vướng mắc thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung sao cho đồng bộ với hệ thống pháp luật Việt Nam về DN, đầu tư. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 06 còn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh đặt cược. Với những lý lẽ nêu trên, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, ở quy định về sản phẩm đặt cược đối với đặt cược bóng đá quốc tế, người đặt cược không được phép đặt cược thứ hạng trong giải thi đấu mà chỉ được đặt cược dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu (Nghị định 06 cho phép được đặt cược thứ hạng trong giải thi đấu, nhưng quy định này sẽ bị loại bỏ).

Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hoặc các liên đoàn bóng đá là thành viên của FIFA tổ chức. Với quy định mới này, danh mục trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế trong thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế (là 5 năm) gồm: Các giải đấu bóng đá được tổ chức thường xuyên, tính công khai, minh bạch cao, được đông đảo người hâm mộ theo dõi là giải vô địch và cúp quốc gia của Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp; Giải vô địch cấp CLB khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ; Giải vô địch cấp đội tuyển quốc gia khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Đại dương, châu Phi; Giải bóng đá vô địch thế giới do FIFA tổ chức đối với bóng đá nam, bóng đá nữ và các giải trẻ; Trận đấu được FIFA, Liên đoàn bóng đá khu vực tổ chức; Trận đấu giữa hai đội bóng thuộc hai liên đoàn bóng đá khác nhau (ở tất cả các cấp đội tuyển quốc gia, đội tuyển bóng đá trẻ, CLB) tổ chức.

Tuy nhiên, theo ý kiến đóng góp của Bộ VH-TT-DL thông qua văn bản do Thứ trưởng Lê Khánh Hải ký, quy định nói trên mặc dù đã được sửa đổi nhưng lại chưa loại trừ được các trận đấu, giải thi đấu có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam. Bộ Tài chính phải chờ thêm ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Công an về vấn đề này.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế thông qua thiết bị đầu cuối. Gồm 20 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng , TP.HCM, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang) trong năm đầu tiên tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Kể từ năm thứ hai tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng quyết định việc mở rộng địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.