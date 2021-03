Đội mới lên hạng Thái Bình gây sốc vào chung kết Cúp bóng chuyền Hoa Lư

Thua 2 hiệp đầu trong trận đấu ngày khai mạc giải 23.3 tại Ninh Bình, đội nữ Thái Bình tạo bất ngờ đầu tiên khi siết chặt tay nhau lội dòng nước ngược thắng liền 3 hiệp sau với tỷ số 25/17, 25/18 và 15/12 để thắng chung cuộc 3-2 trước đội chủ nhà Ninh Bình vừa chuyển giao từ đội Truyền hình Vĩnh Long về đất cố đô.

Hai ngày sau, ở trận thứ hai vòng bảng, Thái Bình lại bị đánh giá quá thấp khi đối thủ là đội Kinh Bắc Bắc Ninh được HLV kỳ cựu Phạm Văn Long dẫn dắt vừa đoạt huy chương đồng giải vô địch quốc gia năm 2020. Vậy mà các cô gái vùng quê lúa vẫn chiến thắng cách biệt 3-1 để vào bán kết chiều 26.3 gặp đội Than Quảng Ninh - hạng 5 giải vô địch quốc gia năm 2020 do chính HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt. Đội bóng đất mỏ là đội bóng vốn có lực lượng khá tốt lại vừa được bổ sung thêm các VĐV mạnh như Đoàn Thị Xuân, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Như Quỳnh… từ đội Ngân hàng Công Thương qua nên cũng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên vô địch giải Cúp lần này.

Ngay trong hiệp 1, đội bóng Than Quảng Ninh đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi thắng 25/20. Thế nhưng, các cô gái Thái Bình đã gần như "lột xác" suốt thời gian còn lại của trận đấu. Toàn đội liên tục động viên nhau duy trì áp lực mạnh lên đối thủ. Chủ công đội trưởng 21 tuổi Nguyễn Thị Uyên kết hợp với chuyền hai nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thị Thủy thi đấu rất ăn ý buộc đội Than Quảng Ninh phải chống đỡ rất vất vả. Có nhiều lúc đội hình Than Quảng Ninh bị lúng túng, khựng lại trước lối đánh linh hoạt do bên kia lưới còn có Trần Thị Thơm thi đấu rất hiệu quả trong những quả đánh nhanh và bỏ nhỏ tinh tế, Nguyễn Thị Hương hay ghi điểm từ những quả tấn công bất ngờ. Chủ công trẻ Võ Thị Hiền mới mượn từ Nghệ An cũng trở thành một mũi tấn công sắc bén trong lối đánh gắn kết do HLV Trần Văn Giáp rèn luyện.

Đó là chưa kể đến vai trò thầm lặng của cựu đội trưởng Bùi Thị Huệ, cựu chủ công vang danh của đội tuyển quốc gia từ 2 thập niên trước. Với vị trí mới là libero được người bạn đời Trần Văn Giáp của mình phân công lần đầu từ đầu giải, Bùi Huệ đều làm quá tốt. Người xem rất thích thú khi thấy Bùi Huệ dù ở tuổi U.40 vẫn đứng vững giữa sân, lâu lâu nhẹ bước chân xê dịch rồi "thò tay" đụng quả bóng một chút là giữ được ngay sự yên bình cho hàng sau của cả đội. Tất cả thành viên của đội đều toát lên sự tự tin, bền bĩ gắn kết trên sân, giúp cho Thái Bình thắng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 3-2 (22/25, 25/18, 25/22, 19/25 và 15/9).

Quản Trọng Nghĩa, Giang Văn Đức, Cù Văn Hoàn (từ trái) cùng đội nam Tràng An Ninh Bình vào chung kết Nhựt Quang

Ở trận bán kết nam, đội Thể Công thắng đội Sanest Khánh Hòa 3-2 vào tranh chung kết lúc 20g15 ngày 27.3 với đội Tràng An Ninh Bình (thắng Hà Tĩnh 3-0) trong trận đấu muộn tối 26.3.