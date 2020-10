Đội nam Hà Nội và nữ Công an đăng quang bóng bàn đội mạnh toàn quốc 2020

Bất ngờ lớn nhất là trận chung kết nam giữa đội Hà Nội và ĐKVĐ Hải Dương, trong đó tay vợt Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) xuất sắc thắng cả hai trận cùng tỷ số 3-1 trước vô địch đơn nam quốc gia 2019 Đoàn Bá Tuấn Anh ở trận thứ hai và vô địch đơn nam quốc gia 2020 Nguyễn Đức Tuân ở trận thứ tư. Khán giả bất ngờ cũng bởi trước đây hơn 3 tháng tại giải vô địch quốc gia 2020 tại TP.HCM, chính Nguyễn Đức Tuân đã thắng thuyết phục Nguyễn Anh Tú 4-2 ở trận chung kết đơn nam.

Trận thắng còn lại của đội nam Hà Nội do công của Nguyễn Văn Huấn khi buộc cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Quang Hiền gác vợt với tỷ số 2-3 ở trận thứ ba. Đội Hải Dương chỉ thắng trận đầu tiên khi Nguyễn Đức Tuân thắng Đỗ Tuấn Kiệt 3-0. Đội nam TP.HCM thua Hải Dương 0-3 và Hà Nội T&T 1 thua Hà Nội 2 -3 trong trận bán kết nhận huy chương đồng.

Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) tỏa sáng trong trận chung kết nam Nhựt Quang

Nếu như ĐKVĐ đồng đội nam Hải Dương chỉ chịu thất bại ở trận chung kết thì ĐKVĐ nữ TP.HCM lại phải gác vợt sớm hơn ở ngay vòng bán kết. Nữ TP.HCM vẫn có 2 đội được vào tứ kết giải đội mạnh năm nay, nhưng để chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn tại Đại hội thể thao toàn quốc tổ chức vào năm 2022, việc sắp xếp nhân sự đã có thay đổi. Thay vì dồn những VĐV giỏi nhất cho đội 1 như các năm trước, năm nay lực lượng hai đội gần như cân bằng nhau do hai tay vợt mạnh nhất TP.HCM hiện tại là Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh đứng ra làm chủ lực cho mỗi đội, các tay vợt còn lại chia đều ở các vị trí còn lại.

Ở bán kết nữ, đội Công an thắng đội TP.HCM 1 tỷ số 3-1. Trong 3 trận thắng của đội Công an có 2 trận thắng của Phan Hoàng Tường Giang trước 2 tuyển thủ quốc gia Diệu Khánh và Thanh Thư, tay vợt chuyên cắt bóng Nguyễn Thị Việt Linh vừa trở lại thi đấu cách đây hơn 3 tháng thắng trận còn lại trước Thanh Thư. Trận thắng duy nhất của đội TP.HCM 1 do công của tay vợt 20 tuổi Mai Tú Uyên trước cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Thiên Kim được xem như một phần thưởng khuyến khích cho quyết tâm trẻ hóa của bóng bàn nữ TP.HCM hiện nay. Đội nữ TP.HCM 2 với Mỹ Trang, Yến Nhi và Thanh Trúc cũng chịu thất bại 2-3 trước đội Hà Nội.

Phan Hoàng Tường Giang (Công an) toàn thắng 2 trận trong trận chung kết nữ Nhựt Quang

Ở trận chung kết đồng đội nữ, bộ 3 của đội Công an lại cùng tỏa sáng khi Việt Linh, Tường Giang và Thiên Kim lần lượt thắng Nguyễn Thị Nga, Dạ Thảo và Nguyễn Thu Hương để thắng đội Hà Nội 3-0 và đăng quang xứng đáng, 2 đội nữ của TP.HCM cùng nhận huy chương đồng. Những nội dung đơn và đôi bắt đầu thi đấu từ ngày 29.10.