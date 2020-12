Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Ngang tài ngang sức tạo nên hấp dẫn

Trước trận đấu này, đội Đức Giang nắm chắc vị trí đầu bảng D với 6 trận thắng (4 trận vòng 1 và 2 trận vòng 2 đang tranh) còn đội Kinh Bắc chỉ có 4 trận thắng nhưng vẫn gần như chắc vị trí nhì bảng để vào bán kết.

Hóa chất Đức Giang là đội nữ đứng đầu bảng A trong vòng 1 khi có 4 trận toàn thắng trước các đội Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Than Quảng Ninh và Vĩnh Long. Trước đội Kinh Bắc Bắc Ninh là đội xếp nhì bảng B vòng 1, ngay từ hiệp đầu, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Hà đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh của mình bằng chiến thắng đậm đà trước đối thủ. Với các đường kiến tạo thuận lợi của chuyền hai Nguyễn Thị Thủy mượn về từ Thái Bình, các mũi nhọn Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Hồng Phương và Trần Bích Thủy thay phiên nhau ghi điểm trước sự bó tay của các cô gái Kinh Bắc. Dẫn xa 16/4, đội Hóa chất Đức Giang đã thắng 25/6, cách biệt đến… 19 điểm!

Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, không biết cựu HLV đội tuyển quốc gia Phạm Văn Long đã nhắc nhở thế nào mà ngay từ đầu hiệp 2, chuyền hai Trần Hoàng Kim "đáp lễ" bằng những chuyền ớm bóng thật "ngọt" để đội trưởng Đinh Thị Thúy và người cũ của Đức Giang là Kiều Oanh cầm cự được đến 15 đều, rồi 18 đều, sau đó bứt đi luôn thắng lại 25/22. Ở hiệp tiếp theo, nhờ hàng chắn cao hơn hẳn, Đức Giang lại thắng 25/21. Thế nhưng Đinh Thúy và đồng đội không chịu buông, chính Đinh Thúy không chỉ đóng vai chủ công chính của đội mà "tả xung hữu đột" để thực hiện tốt cả việc bám chắn và phòng thủ làm cho tinh thần của đội lên cao, qua đó đón nhận phần thưởng cho đội là quân bình lần thứ hai cũng với tỷ số 25/22.

Hiệp quyết định bình thường chỉ đấu đến điểm 15 là kết thúc nhưng khán giả đến xem ở nhà thi đấu Khánh Hòa lại được dịp "no mắt" với hơn 150 phút thi đấu bằng quá nhiều pha đánh giằng co rất kịch tính. Suốt trận đấu, hai nhà cầm quân kiệt xuất một thời như ông Long và ông Hà đứng ngồi không yên, nhiều lần phải căng mặt thẫn thờ, có những thời điểm họ phải quay mặt đi vì không dám nhìn vào từng đường bóng tranh chấp quá gay go và có tinh quyết định trận đấu. Ngoài những mũi nhọn đã nêu ở trên, về phía các VĐV trên sân còn có Lê Thị Luyến của đội Hóa chất cao 1m87 trước đây thường ít được sử dụng, nay đã tiến bộ trông thấy và nhiều lần góp điểm cho đội.

Bên đội Kinh Bắc thì trong hiệp 5 này lại nổi lên vai trò của Lê Thanh Xuân và Ngô Bích Vân trong việc kéo điểm của đội lên đến 19. Thật tiếc cho Kinh Bắc Bắc Ninh vì sau đó chính Lê Thị Luyến và Nguyễn Hồng Phương của Hóa chất Đức Giang lần lượt ghi được 2 điểm cuối để cho trận đấu kết thúc ở tỷ số 21/19 với phần thắng cuối cùng thuộc về đội mình. Tuy thua, nhưng các cô gái học trò của bộ đôi Văn Long - Phạm Thanh Hà vẫn ngẩng cao đầu rời sân trước sự hoan nghênh của khán giả, chính vì hai đội đã chung sức làm nên một "tác phẩm bóng chuyền" tuyệt diệu từ 2 đội ngang tài ngang sức hấp dẫn nhất từ đầu vòng 2 đến nay.

"Oanh tạc cơ" Ngô Văn Kiều (bìa trái - Sanest Khánh Hòa ) vẫn tạo được cảm hứng dâng trào cho người hâm mộ Nhựt Quang

Tại Khánh Hòa tối qua, trận đấu tiếp theo giữa hai đội cũng "ngang tài ngang sức" là đương kim VĐQG nam TP.HCM và cựu vô địch Sanest Khánh Hòa cũng tiếp tục làm thỏa mãn người xem. Thua hiệp đầu 18/25 nhưng các VĐV đội chủ nhà bằng hàng chắn đôi - với Thái Hưng cao 1m98 đi với Đình Nhu hoặc Triển Chiêu cùng 1m94 - chơi quá hay đã cùng đồng đội thắng lại 3 hiệp sau (25/18, 25/23 và 25/19) để giành trận thắng 3-1. Người xem còn được thích thú được xem "oanh tạc cơ" một thời Ngô Văn Kiều với tuổi sắp qua 37 vẫn sung sức trong tấn công và thi đấu đủ suốt 4 hiệp. Với chiều cao 1m96, lâu lâu Ngô Văn Kiều ghép đôi với "gà son" Phạm Thái Hưng tạo chắn đôi rất hiệu quả, được nhiều khán giả vỗ tay khen ngợi.

Trong ngày 11.12 còn có 6 trận đấu nữa với kết quả: Than Quảng Ninh thắng Hải Dương 3-0, Thông tin LienVietPostBank thắng Đắk Lắk 3-0 và Bình Điền Long An thắng Thanh Hóa 3-0 (nữ); Thể Công thắng Hà Nội 3-0, Tràng An Ninh Bình thắng Biên Phòng 3-1 và Hà Tĩnh thắng Long An 3-0 (nam).