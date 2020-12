Giải bóng chuyền VĐQG: Trẻ hóa từ những nét chữ viết tay trước giờ quyết định

Cùng giờ, tại Khánh Hòa là trận đấu giữa trận nữ Hóa chất Đức Giang gặp Truyền hình Vĩnh Long (bảng D). Trong buổi họp kỹ thuật vào hôm qua, lãnh đạo 20 đội (10 nam, 10 nữ) dự tranh vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG đã kịp gút danh sách VĐV trước giờ thi đấu chính thức. Theo quy định, danh sách các đội phải đăng ký chậm nhất là 1 tháng trước mỗi vòng đấu, nộp chậm sẽ bị phạt. Thực tế, để có thể thay thế một số thành viên giờ chót (do chấn thương hoặc bí mật chiến thuật cần phải "giấu bài"), nhiều đội vẫn sẵn sàng chịu nộp phạt, dùng bút xóa và chữ viết tay bổ sung vào bản in sẵn từ danh sách đã nộp từ trước để cuối cùng có lực lượng ưng ý nhất.

Phụ công Vũ Ngọc Hoàng (18) của đội Hà Nội khi còn thi đấu cho đội Tràng An Ninh Bình NHỰT QUANG

Điều đáng mừng trong việc điều chỉnh này là xu hướng trẻ hóa được hầu hết các đội đặt lên hàng đầu, với mục tiêu chung là sớm cho các VĐV trẻ tiếp cận với bóng chuyền đỉnh cao bên cạnh các VĐV lớn tuổi vẫn còn thích hợp với "nhịp đấu" của đội. HLV trưởng Nguyễn Văn Hải của đội nam Long An thay VĐV Huỳnh Vũ Phương (sinh năm 1995) bằng Nguyễn Trương Quang Trãi (2002) nhưng vẫn giữ cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trường Giang (1986); HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà (nữ Hóa chất Đức Giang) thay Vũ Thị Lập (1993) bằng Luân Thị Loan (2002), giữ lại libero Lê Thị Thanh Liên (1993) và chủ công Nguyễn Thị Xuân (1986) từ Vietinbank về đội ở vòng 1.

Hai đội có bề dày thành tích của bóng chuyền nước nhà là Thể Công và Tràng An Ninh Bình cũng có nhiều thay đổi về nhân sự. Đội Thể Công có "phụ trách" HLV trưởng Thái Anh Văn sau vòng 1 năm nay được xóa "phụ trách" để chính thức nhận quyền dẫn dắt đội thay cho HLV lão làng Phùng Công Hưng. So với danh sách nộp lúc đầu, đội không còn chủ công Mầu Tiến Thắng, đối chuyền Trần Tấn Minh và Nguyễn Đức Hoàng. Thay vào đó là các VĐV trẻ như Nguyễn Duy Tiện từ đội trẻ Hà Nội, Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hữu Thiệu từ chính đội trẻ của mình. Đặc biệt, từ vòng 2 này Thể Công vui mừng đón nhận Nguyễn Văn Nam, VĐV từng đảm nhiệm vị trí chủ công chính của đội thay cho Hoàng Văn Phương chuyển qua làm HLV phó. Sau khi bị đau cột sống phải nghỉ thi đấu một thời gian khá lâu, Văn Nam đã trở lại thi đấu tốt ở Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng trong tháng 11 năm nay và bây giờ được HLV Thái Anh Văn tiếp tục tín nhiệm.

Cuối cùng là một trong những ứng cử viên vô địch nam Tràng An Ninh Bình (từng thắng đương kim vô địch TP.HCM 3-0 ở vòng 1) do ông Bùi Trung Thảo nhận nhiệm vụ HLV trưởng từ đầu năm 2020. Ông Thảo cho biết, so với mùa 2019, ở vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG năm nay đội thiếu đi cả 4 VĐV trong đội hình chính gồm 2 chủ công là Nguyễn Văn Đa (chủ công xuất sắc Kitsada của tuyển Thái Lan đã nhập tịch Việt Nam) và Nguyễn Thanh Tùng (mới bị chấn thương cơ bụng), cùng 2 phụ công là Phạm Văn Khả (đứt dây chằng đầu gối) và tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Hoàng (trở lại thi đấu cho đội Hà Nội mới lên hạng). Do vậy, ông Thảo đã bổ sung nhiều VĐV trẻ như Nguyễn Minh Hậu, Trịnh Duy Phúc, Phùng Văn Huynh, Nguyễn Văn Cường, Cù Văn Hoàn…