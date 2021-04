Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ trở lại làm HLV trưởng đội Ngân hàng Công Thương

Đơn vị chủ quản của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương là Công ty Thương mại dịch vụ Đầu tư VIETIN mới đây đã ký và chuyển danh sách đội thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2021 đến Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong đó có HLV Phạm Thị Kim Huệ trở lại làm HLV trưởng.

Trong danh sách nêu trên, thành phần lãnh đạo và ban huấn luyện của đội Ngân hàng Công Thương dự giải VĐQG năm nay còn có Trưởng đoàn Lê Văn Dũng, HLV phó Hà Thị Thu Dậu và Trợ lý HLV Nguyễn Thị Hiền.

Được biết, sau khi HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các VĐV chủ chốt như Đoàn Thị Xuân, Lưu Thị Huệ và Vi Thị Như Quỳnh cùng rời đội Ngân hàng Công Thương trong tháng 2.2021 để chuyển qua đội Than Quảng Ninh , HLV phó Phạm Kim Huệ được bổ nhiệm thay vị trí của HLV Tuấn Kiệt.

Đến ngày 11.3, lại có 3 VĐV trong đội hình chính gồm Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Ninh Anh và Hoàng Phương Anh cũng đưa đơn xin nghỉ. Sau đó 1 ngày, chính "thuyền trưởng" Kim Huệ cũng nộp đơn xin rời nhiệm vụ. Nhiều nguồn tin chưa được kiểm nhận đầy đủ cho rằng 4 cô trò của đội Ngân hàng Công Thương được nhà tài trợ một đội bóng chuyền nữ sẽ thi đấu ở giải hạng A mùa 2021 mời về hợp tác. Thế nhưng, không biết hai bên thỏa thuận và trao đổi thế nào mà cuối cùng chẳng có một hợp đồng chính thức bằng văn bản để "làm bằng".

HLV Phạm Kim Huệ (thứ 2 từ phải) đã trở lại với đội Ngân hàng Công Thương Nhựt Qunag

Đùng một cái, bên tài trợ gửi công văn tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đề nghị không cho HLV Kim Huệ và 3 VĐV còn lại đăng ký tham gia thi đấu tại các giải đấu trong thời gian tới do vướng mắc một số ràng buộc trong thỏa thuận giữa hai bên.

Sau khi nhận được công văn của bên tài trợ, VFV đã xem xét và quyết định không giải quyết vì không có tranh chấp hợp đồng, đơn giản là do 2 bên không có hợp đồng gì với nhau cả. Trong thực tế VFV vẫn cấp thẻ thi đấu cho các VĐV nếu như họ làm đúng thủ tục và không vướng mắc về tranh chấp hợp đồng với bất kỳ đội nào. Cụ thể như trường hợp của VĐV Vi Thị Như Quỳnh (cũng của Ngân hàng Công Thương) xin chuyển về đội Than Quảng Ninh mới đây. Sau khi đội Than Quảng Ninh và Như Quỳnh có được sự thỏa thuận với đội bóng cũ Ngân hàng Công Thương về một số khoản chi phí cho việc đào tạo thì VFV vẫn cấp thẻ VĐV cho Như Quỳnh ra sân tại vòng 1 giải VĐQG tới đây.

Cùng với HLV Kim Huệ, chuyền hai Nguyễn Thị Thu Hoài, chủ công Hoàng Thị Phương Anh và libero Nguyễn Thị Ninh Anh cuối cùng phải quay lại đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương. Và danh sách thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG cũng đã có tên 3 VĐV này.