Khởi đầu đặc biệt cho giải Vô địch Judo toàn quốc

Giải Vô địch Judo toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày 1 - 9.10, với 24 đơn vị và hơn 200 vận động viên tham dự. Nếu như nhắc tới judo, nhiều người chỉ biết đến phần thi đối kháng thì tại giải năm nay, nội dung quyền thuật đã có một vị trí quan trọng. Lần đầu tiên, giải Judo toàn quốc có đủ 5 bài quyền (kata) của hệ thống thi đấu quốc tế: Nage no Kata (bài quyền về các đòn quật ngã), Katame no Kata (bài quyền về các kỹ thuật đè, khóa, siết của địa chiến), Kime no Kata (bài quyền về tự vệ), Kodokan Goshin Jutsu (bài quyền về tự vệ hiện đại), Ju no Kata (bài quyền về sự nhu hòa, uyển chuyển).

Bài quyền Ju no Kata chú trọng sự dẻo dai, uyển chuyển ẢNH: LAN CHI

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu An, Trưởng Bộ môn Judo - Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “Quyền thuật (kata) là một trong những nền tảng của việc tập luyện judo. Những năm gần đây, phong trào tập luyện quyền trong judo phát triển tốt, với một số đơn vị nổi bật như Quân đội (HLV Nguyễn Thanh Tài) và các đơn vị judo học đường gồm Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (HLV Cao Ngọc Phương Trinh và HLV Trần Vũ Thị Hiếu Hạnh), Trường THPT Nguyễn Du (HLV Trần Đình Thủy Tú). Dù vắng bóng vài năm qua ở giải vô địch toàn quốc nhưng tại những giải đấu mở rộng, các bài thi kata cũng được đưa vào thi đấu. Tại giải Kata châu Á ở Thái Lan năm 2019, đội Việt Nam tham dự đầy đủ 5 bài quyền và đều đoạt huy chương, trong đó có HCV của nội dung Kodokan Goshin Jutsu. Chính vì những lý do nói trên nên Liên đoàn Judo Việt Nam đã quyết định tổ chức thi cả 5 bài quyền ở giải toàn quốc 2020”.

Ngoài ra, đây còn là sự chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm sau, 5 bài quyền nói trên dự kiến sẽ được tranh tài, cũng là một điểm mới. Những kỳ SEA Games trước đây, nếu có nội dung quyền thì chỉ thi đấu 2 bài là Nage no Kata và Ju no Kata. Nội dung quyền cũng đã từng mang lại nhiều huy chương cho đoàn Việt Nam ở đại hội thể thao khu vực. Mới nhất, tại SEA Games 30 ở Philippines, hai vận động viên Trần Lê Phương Nga và Nguyễn Bảo Ngọc đã giành huy chương đồng của Ju no Kata. Nhìn ở góc độ quốc tế, sau cúp thử nghiệm vào năm 2008 ở Paris (Pháp), giải Judo Kata thế giới đã chính thức được tổ chức hằng năm từ năm 2009 và ngày càng thu hút đông quốc gia tham dự. Các nước cũng ngày càng đầu tư bài bản vào quyền thuật của judo. Như tại Nhật hay Pháp, ngoài giải Vô địch quốc gia Kata còn có giải thiếu niên, trẻ về nội dung này.

Các vận động viên đạt thành tích cao và lực lượng trọng tài điều hành giải ẢNH: LAN CHI

Kết quả ngày thi đấu đầu tiên, đoàn judo Quân đội đã khẳng định được thế mạnh của một đơn vị có nhiều đầu tư cho nội dung quyền với 1 HCV, 4 HCB, tạm xếp nhất toàn đoàn. Đội chủ nhà Bình Dương xếp thứ hai với 1 HCV, 1 HCB, trên TP.HCM và Đồng Nai (cùng 1 HCV, 2 HCĐ).