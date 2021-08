Lê Quang Liêm thất thế ở chung kết giải Chessable Masters

Ngay trước trận chung kết, Lê Quang Liêm đánh giá rất cao kỳ thủ gốc Philippines So Wesley, người đang xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng Champions Chess Tour, chỉ sau Vua cờ Carlsen. “Đó là thử thách tuyệt vời cho tôi”, Quang Liêm chia sẻ khi chạm trán với kỳ thủ từng xếp hạng nhì thế giới, từng thắng mình ở 2 lần chạm trán gần nhất.

Lê Quang Liêm thua So Wesley ở chung kết lượt đi

So Wesley đã thể hiện phong độ ấn tượng và cũng rất am hiểu về Lê Quang Liêm vốn từng là đồng môn chung trường Đại học Webster (Mỹ). Kỳ thủ gốc Philipppines tận dụng tốt ưu thế cầm quân trắng, giành chiến thắng ở ván đầu. Quang Liêm rút ngắn điểm số xuống 0,5-1 khi hòa ván 2 nhưng ở ván 3, So Wesley lại tận dụng lợi thế cầm quân trắng để giành chiến thắng, khép lại ngày thi đấu đầu tiên với điểm số 2,5-0,5.