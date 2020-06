New York, Berlin hủy giải marathon danh giá, thể thao chưa thoát nỗi ám ảnh Covid-19

Theo AFP, sau khi tham khảo ý kiến của Thị trưởng New York, Bill de Blasio, ban tổ chức giải New York City Marathon (The New York Road Runners) đã quyết định hủy cuộc thi dự kiến vào ngày 1.11. Đây sẽ là phiên bản thứ 50 của cuộc thi marathon lớn nhất thế giới với hơn 50.000 người dự kiến tranh tài.

The New York Road Runners - đơn vị tổ chức cuộc hành trình 26,2 dặm hàng năm qua 5 quận của New York, đại dịch Covid-19 đã và đang gây lo lắng cho các VĐV, khán giả, tình nguyện viên và nhân viên nên đã đưa ra quyết định.

New York City Marathon là 1 trong 6 giải marathon lớn nhất thế giới được tổ chức hằng năm REUTERS

"Cuộc thi marathon là một sự kiện mang tính biểu tượng và được yêu thích trong thành phố của chúng tôi, tôi hoan nghênh những người chạy ở New York đã đặt sức khỏe và sự an toàn của cả khán giả và vận động viên lên hàng đầu", ông Bill de Blasio nói.

Quyết định trên đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi marathon ở New York không được tổ chức kể từ năm 2012 do khi cơn bão Sandy. "Hủy bỏ New York City Marathon năm nay là vô cùng thất vọng đối với mọi người tham gia, nhưng rõ ràng chúng tôi cần tuân theo quan điểm về sức khỏe và an toàn", Michael Capiraso, Chủ tịch và giám đốc điều hành của New York Road Runners nói. Lịch thi của giải marathon ở New York năm tới được ấn định vào ngày 7.11.

Nhà tổ chức Berlin Marathon cũng đã quyết định hủy cuộc thi sau một lần trì hoãn do đại dịch Covid-19. Hồi cuối tháng 4, cuộc thi marathon ở Đức đã bị hoãn và được lên kế hoạch tranh tài vào ngày 27.9. Nhưng các vấn đề về đại dịch đã buộc sự kiện này phải hủy. "Do điều kiện thời tiết và ngày rút ngắn, rất khó để tổ chức cuộc thi Marathon Berlin ... trước khi kết thúc năm nay. Điều quan trọng hơn, các vận động viên vẫn chưa thể trả lời có thể đi du lịch quốc tế hay không", giám đốc cuộc thi Juergen Jock nói.

Berlin Marathon cũng quyết định hủy cuộc thi năm nay REUTERS

Thành phố Berlin đã cấm các sự kiện với hơn 5.000 người tham gia kể từ tháng 4. Giải marathon ở Berlin - nơi VĐV Eliud Kipchoge của Kenya lập kỷ lục thế giới của nam với thành tích 2 giờ 01 phút 39 giây vào năm 2018, đưa ra quyết định hủy vài tuần sau khi Boston Marathon (Mỹ) bị hủy bỏ lần đầu tiên trong lịch sử 124 năm. Giải London Marathon (Anh) đã bị hoãn lại cho đến ngày 4.10, trong khi Chicago Marathon (Mỹ) vẫn duy trì kế hoạch tổ chức vào ngày 11.10 và Paris Marathon (Pháp) vào ngày 18.10. Đây là những giải marathon danh giá nhất hằng năm.