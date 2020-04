Nguyễn Trần Duy Nhất nhắm đến trận đấu trong mơ với ‘Iron Man’ Rodtang Jitmuangnon

Việc tập luyện bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng võ sĩ Muay Thái hàng đầu của Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và sáng tạo ra những cách tập luyện mới để khi trở lại ONE Championship (ONE), anh sẽ ở trong tình trạng thể chất tốt nhất.